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28 сентября 2020, понедельник, 19:48 25 Карта
Общество 2020-09-28T20:15:02+03:00
Українські Новини
На Южном мосту в Киеве частично ограничили движение до 15 октября

На Южном мосту в Киеве частично ограничили движение до 15 октября

Александр Савич
Киев, Киевавтодор, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
На Южном мосту ограничили движение. Фото: kievvlast.com.ua
На Южном мосту ограничили движение. Фото: kievvlast.com.ua

Вслед за информацией о том, что движение на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве частично ограничено до 27 октября, стало известно, что в столице также частично ограничили движение и на Южном мосту. Об этом сообщает КГГА.

Движение на Южном мосту будет частично ограничено до 15 октября.

"На Южном мосту начинается новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники работают в направлении просп. Бажана.

В течение 29 сентября будут выполняться работы и на участке в направлении Надднепрянского шоссе.

Во время работ движение будет частично ограничено (в крайней правой полосе)", – сообщают в КГГА.

В Коммунальной Корпорации "Киевавтодор", которая осуществляет ремонт, приносят извинения за временные неудобства.

На Южном мосту в столице частично ограничили движение до 15 октября. Там обновляют опоры и ремонтируют деформационные швы. Карта: КГГАНа Южном мосту в столице частично ограничили движение до 15 октября. Там обновляют опоры и ремонтируют деформационные швы. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, движение частично ограничили и на проспекте Лобановского в Киеве до 11 октября.

Также частично ограничено движение на улице Бальзака до 5 октября.

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