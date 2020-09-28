На Южном мосту в Киеве частично ограничили движение до 15 октября

Вслед за информацией о том, что движение на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве частично ограничено до 27 октября, стало известно, что в столице также частично ограничили движение и на Южном мосту. Об этом сообщает КГГА. Движение на Южном мосту будет частично ограничено до 15 октября. "На Южном мосту начинается новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники работают в направлении просп. Бажана. В течение 29 сентября будут выполняться работы и на участке в направлении Надднепрянского шоссе. Во время работ движение будет частично ограничено (в крайней правой полосе)", – сообщают в КГГА. В Коммунальной Корпорации "Киевавтодор", которая осуществляет ремонт, приносят извинения за временные неудобства. На Южном мосту в столице частично ограничили движение до 15 октября. Там обновляют опоры и ремонтируют деформационные швы. Карта: КГГА Как сообщали Українські новини, движение частично ограничили и на проспекте Лобановского в Киеве до 11 октября. Также частично ограничено движение на улице Бальзака до 5 октября.