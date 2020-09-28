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28 сентября 2020, понедельник, 19:36 25
Общество 2020-09-28T20:00:02+03:00
Українські Новини
Херсонский губернатор подарил Шмыгалю арбуз весом 28 кг. Ягоду съели на заседании Кабмина

Херсонский губернатор подарил Шмыгалю арбуз весом 28 кг. Ягоду съели на заседании Кабмина

Кира Молчанова
Арбуз, Херсонская область, Юрий Гусев, Денис Шмыгаль
Юрий Гусев. Фото: facebook.com/Husyev
Юрий Гусев. Фото: facebook.com/Husyev

28-килограммовый арбуз, который глава Херсонской обладминистрации Юрий Гусев подарил премьер-министру Денису Шмыгалю во время его визита в регион, съели всем составом Кабинета Министров на заседании правительства.

Об этом Гусев сообщил в интервью Українським Новинам.

"Он был приятно удивлен. Насколько мне известно, на одном из заседаний Кабинета Министров этот арбуз порезали и угостили членов правительства прямо на заседании", - сказал губернатор.

По его словам, для области это возможность заявить о невероятных возможностях региона по развитию орошения, сельского хозяйства, переработки.

Гусев отметил, что арбуз весил 28 кг.

Как сообщали Українськi Новини, глава Херсонской обладминистрации Юрий Гусев уверен, что Херсонская область может стать успешным проектом легализации игорного бизнеса, привлечения инвестиций и создания рабочих мест.

Кроме того, Гусев признался, что купил квартиру в кредит.

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