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  • В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев
28 сентября 2020, понедельник, 16:13 140
Экономика 2020-09-28T16:15:08+03:00
Українські Новини
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев

В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев

Кира Молчанова
Херсонская область, Азартные игры, Игорный бизнес, Юрий Гусев
Юрий Гусев. Фото: facebook.com/Husyev
Юрий Гусев. Фото: facebook.com/Husyev

Глава Херсонской обладминистрации Юрий Гусев уверен, что Херсонская область может стать успешным проектом легализации игорного бизнеса, привлечения инвестиций и создания рабочих мест.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"В прошлом году, в октябре, по моей инициативе в Херсоне состоялся первый украинский форум игорного бизнеса. Мы привлекли к участию в нем представителей из Грузии, где игорный бизнес работает. Именно опыт этой страны и вдохновил нас на то, что Херсонщина может стать успешным проектом легализации игорного бизнеса, привлечения инвестиций и создания рабочих мест", - сказал губернатор.

Он отметил, что во время форума обсуждал с депутатами Верховной Рады идею создания региональной игорной зоны в Херсонской области.

Также Гусев добавил, что премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение рассмотреть это в соответствии с принятым законом и сейчас область разрабатывает концепцию игорной зоны.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский 11 августа подписал закон о легализации игорного бизнеса.

14 июля Рада легализовала игорный бизнес.

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