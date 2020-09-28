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  • Не хватило пары месяцев стажа. На Тернопольщине мужчина пытался сжечь себя в центре занятости
28 сентября 2020, понедельник, 18:54 663
Происшествия 2020-09-28T19:19:58+03:00
Українські Новини
Не хватило пары месяцев стажа. На Тернопольщине мужчина пытался сжечь себя в центре занятости

Не хватило пары месяцев стажа. На Тернопольщине мужчина пытался сжечь себя в центре занятости

Константин Долгий
Тернопольская область, Поджог, Происшествия, Национальная полиция Украины
Огонь. Фото: photoshop-master.ru
Огонь. Фото: photoshop-master.ru

В то время как в Днепропетровской области мужчина с подозрением на COVID-19 выбросился с третьего этажа больницы, житель Тернопольщины попытался сжечь себя из-за того, что не смог получить пенсию.

Как передают Українські Новини, об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Инцидент произошел в понедельник, 28 сентября, в населенном пункте Гусятин. Мужчина, 1961 года рождения, пришел в местный цент занятости с просьбой насчитать ему пенсию.

В ходе проверки выяснилось, что мужчине не хватает нескольких месяцев до необходимого стажа работы. Подобный ответ возмутил мужчину.

Он вышел в коридор центра занятости, облил себя бензином и поджог. В результате пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали ожоги 50% тела.

Как сообщали Українські Новини, в декабре этого года в Украине запланировано масштабное повышение пенсий, которое затронет около 3 миллионов граждан страны.

Также сообщалось, что в Министерстве социальной политики предложили объединить традиционную и накопительные пенсии.

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