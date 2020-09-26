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26 сентября 2020, суббота, 05:15 23
Экономика 2020-09-26T05:15:01+03:00
Українські Новини
Накопительные пенсии объединят с обычными. Сколько будут получать украинцы по новой схеме

Накопительные пенсии объединят с обычными. Сколько будут получать украинцы по новой схеме

Кира Молчанова
Пенсионный фонд, Пенсия, накопительная пенсия, Марина Лазебная
Пенсия. Фото: pixabay.com
Пенсия. Фото: pixabay.com

Постоянный дефицит в Пенсионном фонде не позволяет повысить пенсии украинцам до достаточного уровня, поэтому в Министерство социальной политики предлагают объединить традиционную солидарную пенсию с накопительной. Это значит, что взносы будут делать не только работодатели, но и сами украинцы.

Об этом в эфире "Украинского радио" рассказала глава министерства Марина Лазебная.

"Мы предлагаем сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем. Это когда у тебя есть собственный накопительный счет, на который ежемесячно ты и твой работодатель платите взносы", - объяснила Лазебная.

На первых этапах работы из зарплаты сотрудника будут вычитать 2% и откладывать сумму на особый счет. В итоге взносы позволят людям, вышедшим на пенсию, получать более высокие выплаты.

Лазебная объяснила, почему прежняя система начисления пенсий не может этого сделать сама.

"Если в государстве ничего не изменится, и будет только солидарный уровень пенсионного обеспечения, то даже с большой официальной зарплатой, выплатой взносов и приобретением стажа, пенсия будет 20-30% от зарплаты. Например, зарплата 10 000 гривен – это 3 000 пенсии", - добавила министр.

Пенсионная реформа в Украине уже запущена. Действует Министерство социальной политики. Пенсионный фонд пополняется за счет налогов. Однако этого мало, и в ПФУ постоянный дефицит.

Проблему должна решить накопительная система начисления пенсии. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. При этом сбор налогов в ПФУ тоже никуда не денется.

Есть еще один вариант обеспечения людей пенсиями – это частные пенсионные фонды, однако такими услугами пользуются только единицы из граждан Украины.

Как сообщали Українські Новини, в некоторых случаях пенсии могут уменьшить вдвое.

Стаж, необходимый для получения пенсии повышают каждый год, поэтому некоторым украинцам не хватает "лет", чтобы пенсия была начислена. В Пенсионном фонде объяснили, что делать в этом случае.

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