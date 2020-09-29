Цены на яблоки снизились, но все равно остаются самыми высокими с 2017 года. Почем фрукты на рынке

Украинские фрукты и овощи продолжают дешеветь, однако этого недостаточно, чтобы назвать цены по-настоящему низкими. Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) констатирует, что оптовые цены на яблоки снизились на 15-20% до 11-13 гривен\/кг с начала сентября, однако являются самыми высокими за последние 3 года. Об этом говорится в сообщении УПОА, передают Українськi Новини. "На сегодняшний день средние оптовые цены на яблоки в Украине колеблются в пределах 11-13 гривен\/кг. Для сравнения, еще в начале сентября производители яблок реализовывали свою продукцию на 15-20% дороже", - сказано в нем. При этом, по информации ассоциации, на данный момент цены на яблоки в Украине самые высокие по меньшей мере за последние 3 года - в аналогичный период 2019 года местные яблоки реализовывались в среднем на 1-1,5 гривны дешевле, чем сегодня, 2018 года яблоки продавали в среднем по 7-8 гривен\/кг. Отмечается, что на ценовую ситуацию существенно повлияли рекордно высокие цены на яблоки в начале сезона - в середине июля садоводы реализовывали первые партии яблок по 20-22 гривны\/кг. Также на стоимость повлияла задержка яблочного сезона в среднем на 7-10 дней в связи с неблагоприятными погодными условиями в стране, в частности, в апреле и мае в Украине было зафиксировано сразу несколько волн заморозков, которые сказались на снижении валового сбора ранних сортов. УПОА заявила, что украинские производители из центральных и западных областей сообщали, что потери урожая достигают 20-30%. В то же время ожидается, что валовой сбор яблок за счет поздних сортов в этом сезоне не упадет ниже прошлогоднего уровня. Аналитики ассоциации считают, что из-за сильных дождей летом, в этом сезоне будет собрана значительная часть яблок невысокого качества, то есть таких, которые не могут долго храниться, соответственно, фермеры будут пытаться реализовать такую продукцию как можно скорее. Таким образом, прогнозируется, что в ближайшее время цены на яблоки на внутреннем рынке будут и в дальнейшем снижаться. Как сообщали Українськi Новини, Ассоциация производителей молока прогнозирует рост цен на молоко на около 10 копеек до 10,34 гривны\/кг до 15 октября. Кроме того, дешевеет украинский картофель.