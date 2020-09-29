Цены на яблоки снизились, но все равно остаются самыми высокими с 2017 года. Почем фрукты на рынке

Украинские фрукты и овощи продолжают дешеветь, однако этого недостаточно, чтобы назвать цены по-настоящему низкими. Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) констатирует, что оптовые цены на яблоки снизились на 15-20% до 11-13 гривен/кг с начала сентября, однако являются самыми высокими за последние 3 года.

Об этом говорится в сообщении УПОА, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день средние оптовые цены на яблоки в Украине колеблются в пределах 11-13 гривен/кг. Для сравнения, еще в начале сентября производители яблок реализовывали свою продукцию на 15-20% дороже", - сказано в нем.

При этом, по информации ассоциации, на данный момент цены на яблоки в Украине самые высокие по меньшей мере за последние 3 года - в аналогичный период 2019 года местные яблоки реализовывались в среднем на 1-1,5 гривны дешевле, чем сегодня, 2018 года яблоки продавали в среднем по 7-8 гривен/кг.

Отмечается, что на ценовую ситуацию существенно повлияли рекордно высокие цены на яблоки в начале сезона - в середине июля садоводы реализовывали первые партии яблок по 20-22 гривны/кг.

Также на стоимость повлияла задержка яблочного сезона в среднем на 7-10 дней в связи с неблагоприятными погодными условиями в стране, в частности, в апреле и мае в Украине было зафиксировано сразу несколько волн заморозков, которые сказались на снижении валового сбора ранних сортов.

УПОА заявила, что украинские производители из центральных и западных областей сообщали, что потери урожая достигают 20-30%.

В то же время ожидается, что валовой сбор яблок за счет поздних сортов в этом сезоне не упадет ниже прошлогоднего уровня.

Аналитики ассоциации считают, что из-за сильных дождей летом, в этом сезоне будет собрана значительная часть яблок невысокого качества, то есть таких, которые не могут долго храниться, соответственно, фермеры будут пытаться реализовать такую ​​продукцию как можно скорее.

Таким образом, прогнозируется, что в ближайшее время цены на яблоки на внутреннем рынке будут и в дальнейшем снижаться.

Как сообщали Українськi Новини, Ассоциация производителей молока прогнозирует рост цен на молоко на около 10 копеек до 10,34 гривны/кг до 15 октября.

Кроме того, дешевеет украинский картофель.

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