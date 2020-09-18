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18 сентября 2020, пятница, 06:15 835
Финансы 2020-09-18T06:30:02+03:00
Українські Новини
Картофель в Украине дешевеет. Цены уже почти в полтора раза ниже, чем год назад

Картофель в Украине дешевеет. Цены уже почти в полтора раза ниже, чем год назад

Надежда Комендантова
Цены, Картофель, Картошка, Цены на продукты, цены на овощи
Цены на картофель. Фото: all.biz
Цены на картофель. Фото: all.biz

На сегодняшний день производители картофеля Украины пересматривают цены на свою продукцию в сторону снижения, в то время, как импорт овоща из России хотят.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По мере продвижения уборки в хозяйствах предложение картофеля на рынке увеличивается. При этом большую часть продукции, поступающей в продажу, составляет картофель невысокого качества, что также негативно сказывается на формирование цен в данном сегменте.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день в основных регионах производства цены на картофель варьируются в пределах 4-6 грн/кг ($0,14-0,21/кг), что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Причиной такой ситуации эксперты считают сезонное увеличение предложения данной продукции на рынке, в то время как спрос на картофель остается весьма невысоким.

Отметим, что на данный момент цены на картофель на рынке Украины уже в среднем на 45% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, большинство крупных игроков рынка уверены, что цены на картофель будут снижаться и далее по мере продвижения уборочных работ в хозяйствах населения.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирует введение государственной программы поддержки картофелеводства на сумму 160 млн гривен в 2021 году.

Ранее в Украине подорожали все тепличные овощи.

В то же время, в Украине начали снижаться отпускные цены на картофель. Прежде всего, давление на цены оказывает достаточно обильное предложение, тогда как темпы сбыта картофеля весьма невысокие.

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