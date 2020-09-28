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28 сентября 2020, понедельник, 05:00 91
Lifestyle 2020-09-28T05:00:01+03:00
Українські Новини
У трех знаков зодиака возможны проблемы в делах сегодня, — астролог

У трех знаков зодиака возможны проблемы в делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на понедельник
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как в воскресенье Близнецы, Львы и Водолеи успешно преодолевали любые вызовы, сегодня Тельцы, Стрельцы и Козероги столкнутся с трудностями в делах. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака в понедельник, 28 сентября, расскажут Українські Новини.

Телец

Тельцов ждет неоднозначный день, в течение которого есть вероятность попасть под влияние самообмана. В течение дня не исключен важный и трудный разговор с кем-то из коллег, который в конце концов пойдет на пользу представителям этого знака, но изначально заставить изрядно понервничать. Также в понедельник могут возникать различные недоразумения, которые будут связаны с неверной оценкой обстоятельств. Потому звезды советуют все принимаемые решения тщательно анализировать и обдумывать.

Стрелец

В этот день эизненный потенциал Стрельцов будет находится на низком уровне. Любые начинания и новые дела потребуют больших усилий, чем обычно. При этом есть вероятность, что в итоге результаты не оправдают ожидания. В это звезды светуют уделять пристальное внимание общению с окружающими, не верьте обещаниям и сдерживайте свои эмоции. В этот день таже неблагоприятны знакомства.

Козерог

У Козерогов наступит неблагоприятный период для достижения намеченных целей. День достаточно напряженный, чреват недопониманием между представителями знака и их коллегами. В это время лучше не рисковать и не выходить за рамки установленных правил, лучше отказаться от экспериментов и инноваций. Звезды советуют представителям этого знака со всем вниманием относиться к своему здоровью, ведь стресс и переутомление могут негативным образом отразиться на самочувствии.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каких знаков зодиака ждет роковая встреча во второй половине сентября.

Кроме того, астрологи рассказали, какие знаки зодиака избавятся от проблем и разочарований в конце этого месяца.

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