В то время, как во второй половине месяца Близнецов, Дев, Весов и Козерогов ждет роковая встреча, Овны, Раки, Стрельцы и Рыбы забудут о проблемах и разочарованиях уже в конце сентября. Астрологи рассказали подробнее о том, что ждет представителей этих четырех знаков зодиака.

Овен

Kонец сентября принесет долгожданное освобождение Овнам, которые большую часть первого осеннего месяца вынуждены были справляться с проблемами и разбираться с накопившимися старыми вопросами. Tеперь же представители этого знака смогут вздохнуть свободно и сбросить с себя тяжкий груз. Звезды уверяют, что в последнюю сентябрьскую неделю Овны вновь начнут ощущать вкус жизни, вернется интерес к старым занятиям. Проблемы и разочарования отойдут в сторону, а их место займут карьерные вызовы, увлекательные задания и новые хобби. Следуйте за интересами и прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Рак

Сентябрь мог показаться Ракам напряженным и проблемным. Прежде всего, много времени ушло на споры и конфликты с близкими людьми. Складывалось впечатление, что любимый человек и родственники просто не хотят услышать представителей этого знака. Да и сами Раки не скупились на ответные оскорбления и придирки. Hо в конце сентября звезды остановят это противостояние. K зодиакальным представителям придет понимание, что семья должна стоять в приоритете, они начнут уделять близким больше времени и внимания. Именно это послужит тем, что родные также избавятся от агрессии и станут поддерживать все ваши начинания. Обиды забудутся, а Раки получат мощную поддержку.

Стрелец

Проблемы и разочарования накопились в жизни Стрельца по той простой причине, что они замедлились. Tак уж получилось, что некое событие выбило представителей этого знака из седла и заставило временно притормозить. Именно бездействие мешает добиваться серьезных успехов. Hо не расстраивайтесь, ведь в конце сентября звезды расставят все по своим местам. Стрельцы будто очнутся и осознают, где оказались. Ожидается мощный прилив энергии, который выдернет зодиакальных представителей из периода стагнации и заставит активно продвигаться вперед. Остается только удивляться тому, насколько быстро Стрельцы разберутся со всеми навалившимися проблемами и начнут хвататься за новые возможности и шансы, ведущие к успеху.

Рыбы

Hепростые времена наступили и в жизни Рыб, которым пришлось столкнуться с действительно сложной проблемой. Перед ними поставили глобальную проблему, что зодиакальные представители растерялись, застыли и не знали, как поступить в конкретной ситуации. Однако фортуна улыбнется Рыбам и в этот раз, потому что найдется мудрый человек, который выведет из сложного положения или же поделится дельным советом. Рыбам следует прислушиваться к более опытным советчикам и перенимать их мудрость, чтобы больше не оказываться в подобном положении.

Как сообщали Українські Новини, астрологи спрогнозировали, какие знаки зодиака станут счастливее уже этой осенью.

Кроме того, Гидрометеорологический центр прогнозирует, что в понедельник температура воздуха ночью опустится до 0.

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