Сегодня "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом" в 3-м туре АПЛ. Кто фаворит и где смотреть матч

Сегодня "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом". Фото: depositphotos.com

Сегодня "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом". Фото: depositphotos.com

Сегодня, 28 сентября, в рамках 3-го тура Английской Премьер-лиги состоится центральный матч тура, в котором встретятся "Ливерпуль" и "Арсенал". Об этом сообщает АПЛ.

Так, встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Начало матча в 22:00 по Киеву.

Прямая трансляция матча на телеканале "Setanta Sports".

Фаворитом встречи, по мнению букмекеров, является действующий чемпион Англии "Ливерпуль". Коэффициент на победу мерсисайдцев на PariMatch – 1.57, в то время как на победу канониров ставки принимаются с коэффициентом – 5.40.

На ничью в этом матче букмекеры принимают ставки с коэффициентом – 4.70.

Однако, все может закончиться не настолько однозначно, учитывая тот факт, что в двух последних встречах "Ливерпулю" не удалось обыграть лондонскую команду: ничья и победа "Арсенала".

Масла в огонь подливает и тот факт, что в этом туре АПЛ было множество неожиданных результатов, когда явные фавориты проигрывали своим соперникам.

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