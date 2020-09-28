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  • Сегодня "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом" в 3-м туре АПЛ. Кто фаворит и где смотреть матч
28 сентября 2020, понедельник, 17:42 60
Спорт 2020-09-28T17:45:01+03:00
Українські Новини
Сегодня "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом" в 3-м туре АПЛ. Кто фаворит и где смотреть матч

Сегодня "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом" в 3-м туре АПЛ. Кто фаворит и где смотреть матч

Александр Савич
Футбол, Арсенал, Ливерпуль, Английская премьер-лига, Букмекерские ставки, Прогноз букмекеров
Сегодня
Сегодня "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом". Фото: depositphotos.com

Сегодня, 28 сентября, в рамках 3-го тура Английской Премьер-лиги состоится центральный матч тура, в котором встретятся "Ливерпуль" и "Арсенал". Об этом сообщает АПЛ.

Так, встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Начало матча в 22:00 по Киеву.

Прямая трансляция матча на телеканале "Setanta Sports".

Фаворитом встречи, по мнению букмекеров, является действующий чемпион Англии "Ливерпуль". Коэффициент на победу мерсисайдцев на PariMatch – 1.57, в то время как на победу канониров ставки принимаются с коэффициентом – 5.40.

На ничью в этом матче букмекеры принимают ставки с коэффициентом – 4.70.

Однако, все может закончиться не настолько однозначно, учитывая тот факт, что в двух последних встречах "Ливерпулю" не удалось обыграть лондонскую команду: ничья и победа "Арсенала".

Масла в огонь подливает и тот факт, что в этом туре АПЛ было множество неожиданных результатов, когда явные фавориты проигрывали своим соперникам.

Как сообщали Українські новини, УЕФА назвал главных номинантов на звание футболиста года.

Также "Барселона" хочет арендовать одного из основных футболистов сборной Украины.

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