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26 сентября 2020, суббота, 09:30 6
Спорт 2020-09-26T09:30:01+03:00
Українські Новини
Сегодня начнется 3-й тур Английской Премьер-лиги. Где смотреть матчи

Сегодня начнется 3-й тур Английской Премьер-лиги. Где смотреть матчи

Александр Савич
Англия, Футбол, Английская премьер-лига, Футбольные матчи
3-й тур АПЛ начинается сегодня, 25 сентября. Фото: pixabay
3-й тур АПЛ начинается сегодня, 25 сентября. Фото: pixabay

Сегодня, 26 сентября, начнется 3-й тур Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает АПЛ.

Центральным матчем тура станет встреча между "Ливерпулем" и "Арсеналом", которая пройдет в понедельник, 28 сентября.

Календарь 3-го тура АПЛ выглядит так:

  • 26 сентября (суббота)
  • "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" 14:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Кристал Пэлас" – "Эвертон" 17:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Вест Бромвич" – "Челси" 19:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Бернли" – "Саутгемптон" 22:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • 27 сентября (воскресенье)
  • "Шеффилд Юнайтед" – "Лидс" 14:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Тоттенхем" – "Ньюкасл" 16:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Манчестер Сити" – "Лестер" 18:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Вест Хэм" – "Вулверхэмптон" 21:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • 28 сентября (понедельник)
  • "Фулхэм" – "Астон Вилла" 19:45, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"
  • "Ливерпуль" – "Арсенал" 22:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports"

Как сообщали Українські новини, "Барселона" хочет взять в аренду украинца Александра Зинченко.

Также сразу 2 украинских клуба вылетели из еврокубков на этой неделе.

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