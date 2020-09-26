Сегодня начнется 3-й тур Английской Премьер-лиги. Где смотреть матчи

Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40

Звонили с угрозами даже тем, кто не имеет отношения к долгу. В Киеве закрыли два коллекторских "колл-центра" 11:39

В Евросоюзе Зеленскому заявили, что они - не благотворительная организация и не банкомат 19:58

В Киеве шесть школ закрыты на карантин, 296 классов на "дистанционке" 19:35