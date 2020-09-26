Сегодня начнется 3-й тур Английской Премьер-лиги. Где смотреть матчи

Сегодня, 26 сентября, начнется 3-й тур Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает АПЛ. Центральным матчем тура станет встреча между "Ливерпулем" и "Арсеналом", которая пройдет в понедельник, 28 сентября. Календарь 3-го тура АПЛ выглядит так: 26 сентября (суббота) "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" 14:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Кристал Пэлас" – "Эвертон" 17:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Вест Бромвич" – "Челси" 19:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Бернли" – "Саутгемптон" 22:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" 27 сентября (воскресенье) "Шеффилд Юнайтед" – "Лидс" 14:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Тоттенхем" – "Ньюкасл" 16:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Манчестер Сити" – "Лестер" 18:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Вест Хэм" – "Вулверхэмптон" 21:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" 28 сентября (понедельник) "Фулхэм" – "Астон Вилла" 19:45, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Ливерпуль" – "Арсенал" 22:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" Как сообщали Українські новини, "Барселона" хочет взять в аренду украинца Александра Зинченко. Также сразу 2 украинских клуба вылетели из еврокубков на этой неделе.