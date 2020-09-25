"Барселона" хочет арендовать одного из основных игроков украинской сборной, – СМИ

Александра Зинченко, игрока сборной Украины и английского клуба "Манчестер Сити", а также одноклубника Кевина Де Брюйне, который является одним из трех номинантов на звание игрока года УЕФА , хочет взять в аренду каталонская "Барселона". Об этом на своей странице в Twitter сообщил итальянский спортивный журналист Джанлуиджи Лонгари.

Так, по информации Лонгари, "Барселона" хочет арендовать 23-летнего украинского левого защитника, который выступает за "Манчестер Сити".

Предполагается, что испанцы хотят оформить сделку по аренде Зинченко на 1 год.

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Зинченко еще ни разу не выходил на поле, так как восстанавливается после травмы.

Однако в прошлом сезоне Зинченко был важным игроком в команде Пепа Гвардиолы.

Как сообщали Українські новини, в 2016 году Зинченко заставил своего одноклубника ползать на коленях и лаять.

Также вчера, 24 сентября, 2 украинских клуба вылетели из еврокубков.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости