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25 сентября 2020, пятница, 21:39 82
Спорт 2020-09-25T21:43:04+03:00
Українські Новини
"Барселона" хочет арендовать одного из основных игроков украинской сборной, – СМИ

"Барселона" хочет арендовать одного из основных игроков украинской сборной, – СМИ

Александр Савич
Футбол, Аренда, Барселона, трансфер, ФК Барселона, Александр Зинченко, Манчестер сити
"Барселона" хочет арендовать Александра Зинченко, говорит итальянский спортивный журналист. Фото: xsport.ua

Александра Зинченко, игрока сборной Украины и английского клуба "Манчестер Сити", а также одноклубника Кевина Де Брюйне, который является одним из трех номинантов на звание игрока года УЕФА, хочет взять в аренду каталонская "Барселона". Об этом на своей странице в Twitter сообщил итальянский спортивный журналист Джанлуиджи Лонгари.

Так, по информации Лонгари, "Барселона" хочет арендовать 23-летнего украинского левого защитника, который выступает за "Манчестер Сити".

Предполагается, что испанцы хотят оформить сделку по аренде Зинченко на 1 год.

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Зинченко еще ни разу не выходил на поле, так как восстанавливается после травмы.

Однако в прошлом сезоне Зинченко был важным игроком в команде Пепа Гвардиолы.

 

Как сообщали Українські новини, в 2016 году Зинченко заставил своего одноклубника ползать на коленях и лаять.

Также вчера, 24 сентября, 2 украинских клуба вылетели из еврокубков.

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