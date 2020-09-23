Без Месси и Роналду. УЕФА назвал трех номинантов на звание лучшего футболиста года

Трио номинантов на звание лучшего игрока года УЕФА. Фото: uefa.com

Трио номинантов на звание лучшего игрока года УЕФА. Фото: uefa.com

Так, среди номинантов на звание лучшего игрока года оказались два игрока мюнхенской "Баварии" и игрок "Манчестер Сити":

голкипер Мануэль Нойер ("Бавария")

нападающий Роберт Левандовски ("Бавария")

полузащитник Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити").

"Победитель будет назван вместе с лучшими женщинами-игроками года УЕФА и обладателями позиционных наград в Лиге чемпионов УЕФА на церемонии жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 в Ньоне в четверг, 1 октября. На следующий день будет объявлен игрок сезона Лиги Европы УЕФА", – сообщает УЕФА.

Шорт-лист из трех игроков был выбран жюри, в состав которого вошли 80 тренеров клубов, участвовавших в групповых этапах Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 (32) и Лиги Европы УЕФА (48), а также 55 журналистов, отобранных Европейскими спортивными СМИ (ESM), по одному от каждой ассоциации-члена УЕФА.

Остальной список топ-10 игроков, которые не попали в шорт-лист выглядит так:

4. Лионель Месси ("Барселона") 53 голоса

= Неймар ("ПСЖ") 53 голоса

6. Томас Мюллер ("Бавария") 41 голос

7. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") 39 голосов

8. Тьяго Алькантара ("Бавария") 27 голосов

9. Йозуа Киммих ("Бавария") 26 голосов

10. Криштиану Роналду ("Ювентус") 25 голосов.

Также сообщается, что за звание лучшего тренера сезона-2019/20 поборются Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Юлиан Нагельсманн ("Лейпциг").

Как сообщали Українські новини, украинские футбольные клубы добились 100% результата на данных этапах розыгрыша еврокубков.

Также УЕФА обнародовал даты и место товарищеских игр сборной Украины по футболу.

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