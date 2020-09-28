Сьогодні "Ліверпуль" зіграє з "Арсеналом" в 3-му турі АПЛ. Хто фаворит і де дивитися матч

Сьогодні, 28 вересня, в рамках 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги відбудеться центральний матч туру, в якому зустрінуться "Ліверпуль" і "Арсенал". Про це повідомляє АПЛ.

Так, зустріч пройде в Ліверпулі на стадіоні "Енфілд". Початок матчу о 22:00 за Києвом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі "Setanta Sports".

Фаворитом зустрічі, на думку букмекерів, є теперішній чемпіон Англії "Ліверпуль". Коефіцієнт на перемогу мерсисайдців на PariMatch - 1.57, водночас на перемогу канонірів ставки приймаються з коефіцієнтом - 5.40.

На нічию в цьому матчі букмекери приймають ставки з коефіцієнтом - 4.70.

Однак, все може закінчитися не настільки однозначно, беручи до уваги той факт, що в двох останніх зустрічах "Ліверпулю" не вдалося обіграти лондонську команду: нічия і перемога "Арсеналу".

Масла у вогонь підливає і той факт, що в цьому турі АПЛ було безліч несподіваних результатів, коли явні фаворити програвали своїм суперникам.

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