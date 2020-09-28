Из-за сухого лета херсонские аграрии потеряли часть урожая ранних зерновых

Глава Херсонской обладминистрации Юрий Гусев констатирует падение урожая по ранним зерновым с 34 до 32 центнеров с гектара в области из-за сухого лета. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам. "Действительно, погодные условия для Херсонской области этого года были неблагоприятны. Влага в почве меньшая, чем в прошлом году. Соответственно, и урожайность по ранним зерновым хуже, чем прошлогодняя: если в 2019 году она превышала 34 центнера с гектара, то в этом - чуть больше 32", - сказал Гусев. Губернатор отметил, что то же самое касается и плодово-овощных культур - определенное уменьшение урожайности. В частности, средняя урожайность овощей открытого грунта составила в этом году 252,6 ц \/ га - это почти на 4 ц\/га меньше соответствующего периода прошлого года. Именно поэтому он считает, что необходимым в этом плане является развитие орошения. Он уверен, что это уменьшит риски из-за погодных условий. Как сообщали Українськi Новини, Херсонская область намерена представить концепцию нового украинского села 7 октября в Кабинете Министров. Глава Херсонской областной администрации Юрий Гусев не намерен участвовать в местных выборах 25 октября.