Из-за сухого лета херсонские аграрии потеряли часть урожая ранних зерновых

Глава Херсонской обладминистрации Юрий Гусев констатирует падение урожая по ранним зерновым с 34 до 32 центнеров с гектара в области из-за сухого лета.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Действительно, погодные условия для Херсонской области этого года были неблагоприятны. Влага в почве меньшая, чем в прошлом году. Соответственно, и урожайность по ранним зерновым хуже, чем прошлогодняя: если в 2019 году она превышала 34 центнера с гектара, то в этом - чуть больше 32", - сказал Гусев.

Губернатор отметил, что то же самое касается и плодово-овощных культур - определенное уменьшение урожайности.

В частности, средняя урожайность овощей открытого грунта составила в этом году 252,6 ц / га - это почти на 4 ц/га меньше соответствующего периода прошлого года.

Именно поэтому он считает, что необходимым в этом плане является развитие орошения.

Он уверен, что это уменьшит риски из-за погодных условий.

Как сообщали Українськi Новини, Херсонская область намерена представить концепцию нового украинского села 7 октября в Кабинете Министров.

Глава Херсонской областной администрации Юрий Гусев не намерен участвовать в местных выборах 25 октября.

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