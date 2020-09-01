В двух учебных заведениях Житомира зафиксировали вспышки COVID-19

Заболевание COVID-19 подтвердили у сотрудников двух лицеев в Житомире. Фото: pixabay

Заболевание COVID-19 подтвердили у сотрудников двух лицеев в Житомире. Фото: pixabay

В то время как в Украине начался новый учебный год, в Житомире у сотрудников двух лицеев подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в ходе брифинга 31 августа заявил глава регионального управления здравоохранения Николай Суслик, сообщает Житомир Ньюс.

По словам чиновника, по одному случаю заболевания коронавирусной инфекцией выявили среди сотрудников лицея легкой промышленности и городского лицея № 1.

Во время брифинга Суслик отметил, что для контактных лиц в лицее легкой промышленности уже провели диагностику с помощью ПЦР-тестов. Тесты 20 контактных лиц показали 3 положительных результата.

Что касается городского лицея, то там выявили 26 человек, которые контактировали с зараженным. Им была проведена ПЦР-диагностика, сейчас их результаты проходят проверку.

По состоянию на вторник, 1 сентября, в Житомирской области, согласно данным Минздрава, подтверждено 3 302 случая заражения COVID-19. Побороть недуг смогли 1 859 человек. От осложнений, вызванных заболевание, погибли 65 человек.

Как сообщали Українські Новини, в этом году пандемия коронавируса внесла поправки в проведение 1 сентября в украинских школах. Так, например, традиционные линейки проводились лишь для новоиспеченных школьников и то, лишь в сокращенном формате.

Кроме того, глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что после начала учебного года следует готовиться к возникновению множества вспышек COVID-19.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости