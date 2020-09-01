подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Украина
  • В двух учебных заведениях Житомира зафиксировали вспышки COVID-19
01 сентября 2020, вторник, 10:06 210
Украина 2020-09-01T10:23:00+03:00
Українські Новини
В двух учебных заведениях Житомира зафиксировали вспышки COVID-19

В двух учебных заведениях Житомира зафиксировали вспышки COVID-19

Константин Долгий
Житомир, Житомирская область, Вспышка коронавируса, Covid-19, Пандемия коронавируса
Заболевание COVID-19 подтвердили у сотрудников двух лицеев в Житомире. Фото: pixabay
Заболевание COVID-19 подтвердили у сотрудников двух лицеев в Житомире. Фото: pixabay

В то время как в Украине начался новый учебный год, в Житомире у сотрудников двух лицеев подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в ходе брифинга 31 августа заявил глава регионального управления здравоохранения Николай Суслик, сообщает Житомир Ньюс.

По словам чиновника, по одному случаю заболевания коронавирусной инфекцией выявили среди сотрудников лицея легкой промышленности и городского лицея № 1.

Во время брифинга Суслик отметил, что для контактных лиц в лицее легкой промышленности уже провели диагностику с помощью ПЦР-тестов. Тесты 20 контактных лиц показали 3 положительных результата.

Что касается городского лицея, то там выявили 26 человек, которые контактировали с зараженным. Им была проведена ПЦР-диагностика, сейчас их результаты проходят проверку.

По состоянию на вторник, 1 сентября, в Житомирской области, согласно данным Минздрава, подтверждено 3 302 случая заражения COVID-19. Побороть недуг смогли 1 859 человек. От осложнений, вызванных заболевание, погибли 65 человек.

Как сообщали Українські Новини, в этом году пандемия коронавируса внесла поправки в проведение 1 сентября в украинских школах. Так, например, традиционные линейки проводились лишь для новоиспеченных школьников и то, лишь в сокращенном формате.

Кроме того, глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что после начала учебного года следует готовиться к возникновению множества вспышек COVID-19.

Больше новостей о: Житомир Житомирская область Вспышка коронавируса Covid-19 Пандемия коронавируса

СБУ задержала члена "Исламского государства" в Жит...
В зоне отчуждения ЧАЭС задержали двух "сталкеров" ...
Начало учебного года повлечет за собой мощную вспы...
В зоне ООС усиливают карантин: что изменится для г...
Сегодня начинается новый учебный год в условиях Covid-19. В Минздраве дали рекомендации родителям
Верховная Рада 9-го созыва начинает сегодня работу
Новости
В двух учебных заведениях Житомира зафиксировали вспышки COVID-19 10:06
Доллар и евро взлетели в первый день осени. Курс валют на 1 сентября 10:06
ГБР накопало криминал на Ваврыша, — СМИ 09:59
ОПЗЖ назвала Порошенко военным преступником - он должен отвечать в суде 09:41
Мы нашли идеальный баланс между карантинными ограничениями и жизнью страны, — Степанов 09:30
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве. Скриншот видео
Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко 19:51
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса 09:00
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Сегодня начинается новый учебный год в условиях Covid-19. В Минздраве дали рекомендации родителям 07:07 Инфографика
больше новостей
До конца карантина больше двух месяцев. Что и где запрещено
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok