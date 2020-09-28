Повышение радиоактивного фона зафиксировали на территории Финляндии

В то время как российские власти отрицают свою причастность к повышению уровня излучения в Северной Европе, на юго-западе Финляндии был замечен всплеск радиоактивного фона. Как передают Українські Новини, об этом пишет Yle.

Инцидент произошел в минувшую пятницу в районе общин Хоутскари и Парайнен на островах в Архипелагового моря.

Сообщается, что станция мониторинга Управления радиационной и ядерной безопасности (STUK) зафиксировала превышение уровня радиационного излучения над Западной Финляндией.

"В регионе прошли довольно сильные дожди, и в воздухе присутствую природные радиоактивные вещества. Речь идет о продуктах разложения газообразного радона из почвы", — заявили в STUK.

Отмечается, что данное превышение не представляет опасности для жизни и здоровья людей. Так, специалисты организации сообщают 0,15 микрозиверта в час, при опасном значении в 0,27 микрозиверта.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Киевщине полиция начала расследование загрязнения воздуха радиоактивными элементами из-за древесины с территории Зоны отчуждения, которая использовалась в качестве топлива для электростанции.

Также сообщалось, что в Японии из-за сбоев в работе атомной электростанции появилась опасность возникновения утечки радиации.

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