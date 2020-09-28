подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Повышение радиоактивного фона зафиксировали на территории Финляндии
28 сентября 2020, понедельник, 15:59 615
Европа 2020-09-28T16:30:03+03:00
Українські Новини
Повышение радиоактивного фона зафиксировали на территории Финляндии

Повышение радиоактивного фона зафиксировали на территории Финляндии

Константин Долгий
Европа, Финляндия, Радиация
Радиация. Фото: hdwall.us
Радиация. Фото: hdwall.us

В то время как российские власти отрицают свою причастность к повышению уровня излучения в Северной Европе, на юго-западе Финляндии был замечен всплеск радиоактивного фона. Как передают Українські Новини, об этом пишет Yle.

Инцидент произошел в минувшую пятницу в районе общин Хоутскари и Парайнен на островах в Архипелагового моря.

Сообщается, что станция мониторинга Управления радиационной и ядерной безопасности (STUK) зафиксировала превышение уровня радиационного излучения над Западной Финляндией.

"В регионе прошли довольно сильные дожди, и в воздухе присутствую природные радиоактивные вещества. Речь идет о продуктах разложения газообразного радона из почвы", — заявили в STUK.

Отмечается, что данное превышение не представляет опасности для жизни и здоровья людей. Так, специалисты организации сообщают 0,15 микрозиверта в час, при опасном значении в 0,27 микрозиверта.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Киевщине полиция начала расследование загрязнения воздуха радиоактивными элементами из-за древесины с территории Зоны отчуждения, которая использовалась в качестве топлива для электростанции.

Также сообщалось, что в Японии из-за сбоев в работе атомной электростанции появилась опасность возникновения утечки радиации.

Больше новостей о: Европа Финляндия Радиация

Запрет на въезд иностранцев в Украину больше не действует, - Госпогранслужба
Изменения в ограничения работы транспорта в период карантина не планируются, — Степанов
Новости
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
Более 60% жителей подконтрольной Донецкой и Луганской областей не могут оценить работу их губернаторов 16:12
Повышение радиоактивного фона зафиксировали на территории Финляндии 15:59
"Слуга народа" зарегистрировала 32 тыс. кандидатов на местные выборы 15:54
Рада намерена 20 октября принять проект госбюджета-2021 в первом чтении 15:45
больше новостей
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 10:17 Карта
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Как оформить автоматическое начисление пенсии не выходя из дома: В ПФУ назвали алгоритм действий 05:30
больше новостей
Немецкие инвесторы обратились к председателю СБУ Баканову по ситуации с ООО "Капитал-Агроинвест" 18:42
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 10:17 Карта
больше новостей
Суд рассмотрит дело тещи Притулы по существу 15 октября
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok