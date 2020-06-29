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29 июня 2020, понедельник, 12:56 592
Европа 2020-06-29T12:58:58+03:00
Українські Новини
Россия отрицает причастность к повышению уровня радиации в Северной Европе

Россия отрицает причастность к повышению уровня радиации в Северной Европе

Кира Молчанова
Россия, Нидерланды, Финляндия, Радиация, Скандинавия, Уровень радиации
Радиация. Фото: pixabay
Радиация. Фото: pixabay

В Финляндии, Норвегии, Швеции и Нидерландах зафиксировали повышенный уровень радиоактивности в Северной Европе, источник которого может находиться в западной России.

Об этом информирует издание AP.

Ученые зафиксировали изотопы в некоторых районах Финляндии и южной Скандинавии, а нидерландские чиновники полагают, что источник радиоактивности может находится в западной России.

Эксперты считают, что повышенный уровень радиации стал следствием повреждения топливного элемента на атомной электростанции.

"Радионуклиды являются искусственными, то есть они созданы человеком. Состав нуклидов может указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции", - сообщают нидерландские эксперты.

Однако точный источник выброса радиации определить не удается.

В то же время эксперты заявляют, что изотопы безвредны для человека.

В России при этом отрицают, что выброс радиации случился у них. По словам российских специалистов, завод под Санкт-Петербургом и Кольский завод в районе Мурманска работают в штатном режиме.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы, несмотря на пожары в районе Чернобыльской АЭС.

На фоне этого специалисты еще раз напомнили, какие продукты выводят радиацию из организма.

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