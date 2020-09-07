Почти половина украинцев считают наибольшей проблемой для страны коррупцию, а 43% – войну на Донбассе

48% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают наибольшей проблемой для Украины коррупцию, 43% – войну на Донбассе, в то время как две трети украинцев против легализации онлайн-казино

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам задавался вопрос, какие проблемы для Украины они считают самыми важными.

Так, 48% назвали коррупцию в государственных органах, 43% – войну на Донбассе, 31% – безработицу.

22% считают наибольшей проблемой для Украины низкое качество медицинских услуг, 21% – низкие пенсии, 19% – низкий уровень производства.

По 14% опрошенных самой большой проблемой назвали коронавирус и социальную защиту бедных, 13% – политическую нестабильность.

Аннексию Крыма Россией, а также инфляцию и падению курса гривны назвали главными проблемами по 8% респондентов, плохие отношения с Россией – 7%, преступность – 6%, задержку зарплат – 5%, другое выбрали 5%, 1% – затруднились ответить.

Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований МРІ с 30 по 31 июля.

Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Опрос проводился по случайной выборке, включавшей 2 472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше.

Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу.

Статистическая погрешность не превышает 2%.

Опрос стал возможным благодаря содействию Национального фонда поддержки демократии (NED).

Как сообщали Українські новини, половина украинцев не доверяют Зеленскому.

Также "Слуге народа" доверяет только четверть украинцев.

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