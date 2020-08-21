Почти половина украинцев поддерживают предоставление Донбассу автономии, – опрос

47,3% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг" поддерживают предоставление Донбассу автономии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Сначала респондентов спросили, какой вариант разрешения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей они поддерживают.

Предоставление этим территориям особого статута, который предусматривает автономию в составе Украины, поддержали 32,6% опрошенных, официальное признание того, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены и их изоляцию от Украины - 23,3%, продолжение боевых действий до восстановления полного контроля над этими территориями военным путем - 20,8%, затруднились ответить - 23,3%.

После этого респондентов спросили, поддержали бы они решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

47,3% ответили утвердительно (20,2% - точно, 27,1% - скорее, да), 37,8% - отрицательно (19,1% - скорее, нет, 18,7% - точно), 14,9% затруднились ответить.

В региональном разрезе ответы сильно различаются: на западе за только 19%, против - 67%, в центре за 46,8%, против - 37,1%, на юге за 60%, против - 17,3%, на востоке за 61%, против - 25,9%, на Донбассе за 74,2%, против - 19%.

Кроме того, респондентов спросили, что по их мнению, в интересах Украины - выполнять "минские договоренности" или отказаться от них.

46,3% ответили "выполнять", 24,7% - "отказаться", 29% затруднились сказать.

На вопрос о том, стоит ли, по их мнению, вести прямые переговоры с РФ для достижения мира, 69,7% опрошенных ответили утвердительно (39,3% - безусловно, да, 30,4% - скорее, да), 18,6% - отрицательно (9,3% - скорее, нет, 9,3% - безусловно, нет), 11,7% затруднились ответить.

Прямые переговоры с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" для достижения мира поддержали 50,6% опрошенных (24,5% - безусловно, 26,1% - скорее), выступили против - 39,4% (15,7% - скорее, 23,7% - безусловно), 10% затруднились ответить.

При этом на вопрос об их отношении к России 57,9% ответили "отрицательно" (31,4% - скорее, негативно, а 26,5% - очень негативно), 29,7% - "позитивно" (25,3% - скорее, 4,4% - очень), 12,4 затруднились ответить.

Опрос проводился 8-15 августа среди 3 012 совершеннолетних респондентов методом личного интервью.

Погрешность не превышает 1,9%.

Как сообщали Українськi Новини, новоназначенный глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук исключает закрепление "особого статуса" Донбасса в Конституции.

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