В Ривненской области поймали агента ФСБ России, готовившего диверсию

Служба безопасности Украины задержала жителя Одесской области - агента Федеральной службы безопасности России, который готовил диверсию в Ривненской области.

Об этом говорится в сообщениях пресс-службы СБУ и Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством Ривненской областной прокуратуры 12 сентября 2020 года задержан житель Одесской области, который пытался уничтожить один из экономических объектов критической инфраструктуры в городе Ривне. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в государственной измене и законченном покушении на диверсию (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ст. 113) Уголовного кодекса, а также об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, без права внесения залога", - говорится в нем.

По данным следствия, мужчина в мае 2020 года по собственной инициативе вышел на представителей ФСБ России и по их заданию собирал и передавал спецслужбам страны-агрессора подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области.

Также он предлагал свои услуги в совершении убийств военнослужащих - участников операции Объединенных сил.

12 сентября он по заданию своих кураторов пытался уничтожить путем подрыва объект Горбаковско-Горыньградского водозабора, что привело бы к длительному прекращению водоснабжения около 50% бытовых и промышленных потребителей города Ривне и районов Ривненской области.

Однако контрразведчики помешали мужчине совершить противоправные действия - задержали его и изъяли взрывное устройство.

Следственные действия продолжаются.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала диверсанта по подозрению в попытке подрыва железнодорожной полосы в Харькове.

В марте 2019 года пограничники задержали диверсанта по прозвищу "Домовой" на админгранице с Крымом.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости