подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
27 сентября 2020, воскресенье, 11:48 156 Инфографика
Общество 2020-09-27T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве коронавирусом заболели 323 человека за сутки. 11 человек умерли

В Киеве коронавирусом заболели 323 человека за сутки. 11 человек умерли

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Коронавирус. Фото: Depositphotos

В Киеве число жителей, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось по сравнению с предыдущими сутками на 323 человека, на сегодня в столице уже 21 815 подтвержденных случаев.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передают Українські Новини.

11 больных умерли. За период пандемии коронавирус унес жизни 361 киевлянина.

Заболели:

  • 174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет
  • 122 мужчины в возрасте от 21 до 73 лет
  • 15 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели, в частности, 12 медиков. В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 6482 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 69. В Соломенском – 54. И в Оболонском районе – 47 случаев.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки обнаружили 3130 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в Украине Covid-19 обнаружили у 198 634 человек, из них 3959 умерли (+56 человека в сутки), 87 882 - выздоровели (+1009) в сутки).

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Киеве статистика коронавируса

В Украине более 3 тысяч новых случаев коронавируса, 56 человек умерли
Карантин в Украине длится 200 дней: какие ограничения действуют в "коронавирусных" зонах
Новости
Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию 12:52
В Киевской области — 143 новых случая COVID-19: умер один человек 12:19
В Киеве коронавирусом заболели 323 человека за сутки. 11 человек умерли 11:48 Инфографика
В Украине более 3 тысяч новых случаев коронавируса, 56 человек умерли 10:48 Инфографика
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 10:17 Карта
больше новостей
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Накроют сильные дожди и ветер. В последние выходные сентября погода резко испортится 00:00
Как оформить автоматическое начисление пенсии не выходя из дома: В ПФУ назвали алгоритм действий 05:30
На пост мэра Киева претендуют 13 кандидатов: зарегистрированы еще 5 человек 19:58
На границе с Венгрией задержали микроавтобус с 183,5 тыс. пачек сигарет 21:42
больше новостей
Немецкие инвесторы обратились к председателю СБУ Баканову по ситуации с ООО "Капитал-Агроинвест" 18:42
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
В Евросоюзе Зеленскому заявили, что они - не благотворительная организация и не банкомат 19:58
Курсанты, которые погибли в аварии в Чугуеве. Коллаж: РБК-Украина
В сети появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве 12:53
Как оформить автоматическое начисление пенсии не выходя из дома: В ПФУ назвали алгоритм действий 05:30
больше новостей
Курс доллара в Украине может подскочить до 28,5 UAH/USD: эксперт назвал причины
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok