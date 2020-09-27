В Киеве коронавирусом заболели 323 человека за сутки. 11 человек умерли

В Киеве число жителей, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось по сравнению с предыдущими сутками на 323 человека, на сегодня в столице уже 21 815 подтвержденных случаев.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передают Українські Новини.

11 больных умерли. За период пандемии коронавирус унес жизни 361 киевлянина.

Заболели:

174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет

122 мужчины в возрасте от 21 до 73 лет

15 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели, в частности, 12 медиков. В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 6482 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 69. В Соломенском – 54. И в Оболонском районе – 47 случаев.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки обнаружили 3130 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в Украине Covid-19 обнаружили у 198 634 человек, из них 3959 умерли (+56 человека в сутки), 87 882 - выздоровели (+1009) в сутки).

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