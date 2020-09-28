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28 сентября 2020, понедельник, 12:20 34
Экономика 2020-09-28T12:45:02+03:00
Українські Новини
WIG-Ukraine снизился на 1,8% после 2-недельного роста на прошлой неделе

WIG-Ukraine снизился на 1,8% после 2-недельного роста на прошлой неделе

Елена Новикова
Биржа, Акции, Варшавская фондовая биржа (WSE), WIG-Ukraine
Биржа. Фото: pixabaу
Биржа. Фото: pixabaу

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 18 по 25 сентября снизился на 1,8%, или на 6,08 пунктов до 334,19 пункта после 2-недельного роста, в то время, как с 21 по 28 августа он снизился на 1,9%, или на 6,41 пункта до 329,0 пунктов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 340,27 пунктов, в конце - 334,19 пункта.

Наибольший рост показали акции компании "Милкиленд" (+6,56%), наибольшее падение - акции компании Coal Energy (-19,7%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 18 сентября Цена последней сделки, злотые, 25 сентября Изменение стоимости, %
"Кернел" 39,25 39,75 +1,27
"Астарта" 18,00 16,40 -8,89
Coal Energy 0,81 0,65 -19,7
"Милкиленд" 0,61 0,65 +6,56
"Агротон" 3,96 4,00 +1,01
KSG Agro 1,23 1,10 -10,6
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 65,50 65,50 0,00
IMC 11,20 11,40 +1,79
KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukrainе с 11 по 18 сентября повысился на 4%, или на 13,24 пункта до 340,27 пункта, продолжив рост 2-ю неделю подряд.

Ранее Межбанк 25 сентября закрылся снижением курса гривны.

Также министр финансов Сергей Марченко отрицает планы по эмиссии гривны в следующем году.

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