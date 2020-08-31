Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже падают третью неделю подряд

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 21 по 28 августа снизился на 1,9%, или на 6,41 пункта до 329,0 пунктов, снижение продолжается 3 недели подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 335,41 пункта, в конце - 329,0.

Наибольший рост показали акции компании KSG Agro (+7,7%), наибольшее падение - компании "Овостар" (-8,5%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 21 августа Цена последней сделки, злотые, 28 августа Изменение стоимости, % "Кернел" 38,75 39,10 +0,9 "Астарта" 16,40 16,00 -2,4 Coal Energy 0,67 0,66 -1,5 "Милкиленд" ---- 0,69 ---- "Агротон" 3,97 4,00 +0,76 KSG Agro 1,42 1,53 +7,7 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 71,00 65,00 -8,5 IMC 11,00 11,05 +0,5 KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 7 по 21 августа снизился на 0,4%, или на 1,26 пункт до 335,41.

Тем временем в последний день лета гривна подешевела.

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