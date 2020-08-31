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31 августа 2020, понедельник, 11:32 46
Экономика 2020-08-31T12:00:01+03:00
Українські Новини
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже падают третью неделю подряд

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже падают третью неделю подряд

Анна Рудык
Биржа, Акции, Варшавская фондовая биржа (WSE), WIG-Ukraine
Биржа. Фото: pixabaу
Биржа. Фото: pixabaу

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 21 по 28 августа снизился на 1,9%, или на 6,41 пункта до 329,0 пунктов, снижение продолжается 3 недели подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 335,41 пункта, в конце - 329,0.

Наибольший рост показали акции компании KSG Agro (+7,7%), наибольшее падение - компании "Овостар" (-8,5%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 21 августа Цена последней сделки, злотые, 28 августа Изменение стоимости, %
"Кернел" 38,75 39,10 +0,9
"Астарта" 16,40 16,00 -2,4
Coal Energy 0,67 0,66 -1,5
"Милкиленд" ---- 0,69 ----
"Агротон" 3,97 4,00 +0,76
KSG Agro 1,42 1,53 +7,7
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 71,00 65,00 -8,5
IMC 11,00 11,05 +0,5
KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 7 по 21 августа снизился на 0,4%, или на 1,26 пункт до 335,41.

Тем временем в последний день лета гривна подешевела.

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