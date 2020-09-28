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28 вересня 2020, понеділок, 12:20 6
Економіка 2020-09-28T13:00:03+03:00
Українські Новини
WIG-Ukraine знизився на 1,8% після 2-тижневого зростання минулого тижня

WIG-Ukraine знизився на 1,8% після 2-тижневого зростання минулого тижня

Елена Новикова
WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа, Злоті
Біржа. Фото: pixabay
Біржа. Фото: pixabay

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 18 по 25 вересня знизився на 1,8%, або на 6,08 пунктів до 334,19 пункту після 2-тижневого зростання, водночас як з 21 по 28 серпня він знизився на 1,9%, або на 6,41 пункту до 329,0 пунктів.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 340,27 пункту, в кінці - 334,19 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Мілкіленд" (+ 6,56%), найбільше падіння - акції компанії Coal Energy (-19,7%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 18 вересня Ціна останньої угоди, злоті, 25 вересня Зміна вартості, %
"Кернел" 39,25 39,75 +1,27
"Астарта" 18,00 16,40 -8,89
Coal Energy 0,81 0,65 -19,7
"Мілкіленд" 0,61 0,65 +6,56
"Агротон" 3,96 4,00 +1,01
KSG Agro 1,23 1,10 -10,6
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 65,50 65,50 0,00
IMC 11,20 11,40 +1,79
KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukrainе з 11 по 18 вересня підвищився на 4%, або на 13,24 пункту до 340,27 пункту, продовживши зростання 2-й тиждень поспіль.

Раніше Міжбанк 25 вересня закрився зниженням курсу гривні.

 

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