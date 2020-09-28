Суд признал "Киевэнерго" Ахметова банкротом

Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом энергопоставляющую компанию "Киевэнерго" ("К.Энерго").

Об этом свидетельствуют данные в едином реестре судебных решений, передают Українські Новини.

"Признать банкротом должника - Акционерное общество "К.Енерго", - говорится в нем.

Отмечается, что решением суда была открыта процедура ликвидации компании сроком 12 месяцев.

Также уточняется, что инициатором процедуры банкротства "Киевэнерго" является частное акционерное общество "Научно-производственная компания "Горные машины".

В свою очередь в августе суд признал требования кредиторов к энергопоставляющей компании "Киевэнерго" на общую сумму 2,296 млрд гривен.

Отмечается, что суд признал требования Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" в размере 162,4 млн гривен, ООО "Техпремпоставка" в размере 1,099 млрд гривен, коммунального предприятия "Киевводоканал" в размере 73,02 млн гривен, оператора газовых хранилищ компании "Укртрансгаз" в размере 674,82 млн гривен и газораспределительной компании "Киевгаз" на сумму 286,67 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, компания Ахметова получит разрешение на разработку нефтегазового месторождения в Полтавской области.

Также новая схема Ахметова на 10 млрд гривен приведет к увеличению стоимости электроэнергии.

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