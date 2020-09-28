подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
28.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Донецкой и Луганской областей(подконтрольные территории)"

28 сентября 2020, понедельник, 10:40 867
Экономика 2020-09-28T11:00:08+03:00
Українські Новини
Суд признал "Киевэнерго" Ахметова банкротом

Суд признал "Киевэнерго" Ахметова банкротом

Григорий Яковенко
Банкротство, Киевэнерго, Ринат Ахметов, К.Энерго
Ринат Ахметов Фото: biz.censor.net.ua
Ринат Ахметов Фото: biz.censor.net.ua

Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом энергопоставляющую компанию "Киевэнерго" ("К.Энерго").

Об этом свидетельствуют данные в едином реестре судебных решений, передают Українські Новини.

"Признать банкротом должника - Акционерное общество "К.Енерго", - говорится в нем.

Отмечается, что решением суда была открыта процедура ликвидации компании сроком 12 месяцев.

Также уточняется, что инициатором процедуры банкротства "Киевэнерго" является частное акционерное общество "Научно-производственная компания "Горные машины".

В свою очередь в августе суд признал требования кредиторов к энергопоставляющей компании "Киевэнерго" на общую сумму 2,296 млрд гривен.

Отмечается, что суд признал требования Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" в размере 162,4 млн гривен, ООО "Техпремпоставка" в размере 1,099 млрд гривен, коммунального предприятия "Киевводоканал" в размере 73,02 млн гривен, оператора газовых хранилищ компании "Укртрансгаз" в размере 674,82 млн гривен и газораспределительной компании "Киевгаз" на сумму 286,67 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, компания Ахметова получит разрешение на разработку нефтегазового месторождения в Полтавской области.

Также новая схема Ахметова на 10 млрд гривен приведет к увеличению стоимости электроэнергии.

Больше новостей о: Банкротство Киевэнерго Ринат Ахметов К.Энерго

В Украине за сутки 2,6 тыс. новых случаев коронавируса, скончались 37 человек
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений
Новости
Изменения в ограничения работы транспорта в период карантина не планируются, — Степанов 11:00
Умер первый глава КГГА Салий 11:00
Из-за COVID-19 у преподавателей и учеников в Ровно 20 классов отправили на самоизоляцию 10:59
Созданная мной мониторинговая группа в других руках может стать инструментом для формирования коррупции, - Игорь Муратов 10:53
Суд признал "Киевэнерго" Ахметова банкротом 10:40
больше новостей
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 10:17 Карта
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Как оформить автоматическое начисление пенсии не выходя из дома: В ПФУ назвали алгоритм действий 05:30
больше новостей
Немецкие инвесторы обратились к председателю СБУ Баканову по ситуации с ООО "Капитал-Агроинвест" 18:42
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Курсанты, которые погибли в аварии в Чугуеве. Коллаж: РБК-Украина
В сети появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве 12:53
больше новостей
Сегодня в Украине снимают запрет на въезд иностранцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok