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  • Новая схема Ахметова на 10 млрд гривен приведет к увеличению стоимости электроэнергии, - Герус
17 августа 2020, понедельник, 16:05 792
Экономика 2020-08-17T16:30:09+03:00
Українські Новини
Новая схема Ахметова на 10 млрд гривен приведет к увеличению стоимости электроэнергии, - Герус

Новая схема Ахметова на 10 млрд гривен приведет к увеличению стоимости электроэнергии, - Герус

Григорий Яковенко
Электроэнергия, ДТЭК, Ринат Ахметов, RAB-тариф, Андрей Герус
Андрей Герус.Фото:facebook.com/andriy.gerus
Андрей Герус.Фото:facebook.com/andriy.gerus

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявляет, что предлагаемая энергохолдингом ДТЭК методика стимулирующего регулирования (RAB-регулирование, Regulatory Asset Base) приведет к увеличению стоимости электроэнергии для бытовых и не бытовых потребителей.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Компании ДТЭК принадлежит 90% украинского угля, 70% угольных ТЭС, 26% украинской "зеленой" генерации, а также и большое количество облэнерго (более 35% розничных электрических сетей). В тарифообразовании облэнерго применяются различные методики и одной из таких является RAB-тарифы. В целом это правильный подход, который работает во многих европейских странах. Но, как всегда, вся суть в деталях. Уже несколько месяцев подряд ДТЭК Ахметова через купленных политиков и чиновников лоббирует очень специфическую версию RAB-тарифов", - написал Герус.

Он подчеркнул, что несколько лет назад олигарх купил на приватизации облэнерго, например, за 1 млрд гривен и теперь же хочет переоценить активы этого облэнерго в 10 млрд гривен, и чтобы государство присвоило доходность 15%, но уже на 10 млрд гривен.

Герус уточнил, что таким образом увеличится тариф для облэнерго и оно будет получать прибыль в размере 1,5 млрд гривен/год.

"А чтобы собрать эту сумму нужно соответственно поднять тарифы на электроэнергию (как для населения, так и для бытовых потребителей). Немного упрощенно для понимания - это если бы вы принесли в банк на депозит 10 тыс. гривен, а потом переоценили их в 100 тыс. гривен и получили 15% годовых на 100 тыс. гривен. Невозможно, правда? А вот господин Ахметов почему-то думает, что для него должно быть реально", - подчеркнул он.

Также Герус добавил, что на такую версию RAB-тарифов необходимо будет собрать с потребителей 30 млрд гривен в год, из которых ДТЭК получит более 10 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, решение проблемы изношенных электросетей – переход на стимулирующий тариф по европейскому примеру.

 

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