Компания Ахметова получит разрешение на разработку нефтегазового месторождения в Полтавской области

Государственная служба геологии и недр намерена предоставить подконтрольной бизнесмену Ринату Ахметову компании "Нефтегазгеоразведка" (входит в "ДТЭК Нефтегаз") спецразрешение на пользование недрами в пределах Будищанско-Чутовского месторождения за 650,5 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе "ProZorro.Продажи", передают Українські Новини.

Стартовая стоимость данного спецразрешения составляла 81,56 млн гривен.

Кроме "Нефтегазгеоразведки" в торгах приняли участие ООО "Индепендент Энерджи Сервисез" с предложением в размере 130,5 млн гривен, ЧАО "Укрнефтебурение" с предложением в 110 млн гривен, ООО "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лимитед" с предложением в 277,5 млн гривен, государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" с предложением в 154,6 млн гривен.

Согласно единому реестру юридических лиц, ООО "Нефтегазгеоразведка" ведет деятельность по добыче газа, производству продуктов нефтепереработки и оптовой торговле химическими продуктами.

Конечным бенефициаром компании является Ринат Ахметов.

Как сообщали Українські Новини, новая схема Ахметова на 10 млрд гривен приведет к увеличению стоимости электроэнергии.

Также ДТЭК нарастил операционную прибыль на треть, средств на счетах увеличилось вчетверо.

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