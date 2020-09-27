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27 сентября 2020, воскресенье, 05:00 39
Lifestyle 2020-09-27T06:45:02+03:00
Українські Новини
Звезды будут на стороне трех знаков зодиака сегодня, — астролог

Звезды будут на стороне трех знаков зодиака сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на воскресенье
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как в субботу Овнов, Дев и Рыб ждет начало белой полосы в жизни, сегодня Близнецы, Львы и Водолеи смогут успешно преодолеть любые вызовы. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака в воскресенье, 27 сентября, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Близнецов ждет хороший день, в течение которого они смогут позволить себе немного больше, чем обычно, звезды гарантируют успех по всем фронтам. В этот период можно заниматься планированием дел на продолжительный период. Однако в это время важно действовать обдуманно и осмотрительно, чтобы избежать ошибок. Вечером ждите романтических встреч и разговоров по душам.

Лев

В воскресенье у Львов удачно будет выстраиваться общение с теми, кто близок по духу. Не исключено, что в этот период может завязаться новый любовный роман. Также в этот день ожидайте денежных поступлений. Полученные денежные средства помогут разобраться с проблемами, возникшими в последнее время. Есть вероятность, что представители этого знака получат приятное известие, которое удивит.

Водолей

Удачный день для многих дел будет у Водолеев. Перед ними откроются новые перспективы, а перемены произойдут не только на рабочем поприще, но и в личной жизни. В воскресенье постарайтесь проявить себя, показать свои таланты. При этом, звезды советуют не забывать об отдыхе и найти время на передышку. Правильно оценивайте свои возможности и эмоциональные нагрузки, это поможет избежать стресса.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каких знаков зодиака ждет роковая встреча во второй половине сентября.

Кроме того, астрологи рассказали, какие знаки зодиака избавятся от проблем и разочарований в конце этого месяца.

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