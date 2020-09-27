Звезды будут на стороне трех знаков зодиака сегодня, — астролог

В то время, как в субботу Овнов, Дев и Рыб ждет начало белой полосы в жизни, сегодня Близнецы, Львы и Водолеи смогут успешно преодолеть любые вызовы. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака в воскресенье, 27 сентября, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Близнецов ждет хороший день, в течение которого они смогут позволить себе немного больше, чем обычно, звезды гарантируют успех по всем фронтам. В этот период можно заниматься планированием дел на продолжительный период. Однако в это время важно действовать обдуманно и осмотрительно, чтобы избежать ошибок. Вечером ждите романтических встреч и разговоров по душам.

Лев

В воскресенье у Львов удачно будет выстраиваться общение с теми, кто близок по духу. Не исключено, что в этот период может завязаться новый любовный роман. Также в этот день ожидайте денежных поступлений. Полученные денежные средства помогут разобраться с проблемами, возникшими в последнее время. Есть вероятность, что представители этого знака получат приятное известие, которое удивит.

Водолей

Удачный день для многих дел будет у Водолеев. Перед ними откроются новые перспективы, а перемены произойдут не только на рабочем поприще, но и в личной жизни. В воскресенье постарайтесь проявить себя, показать свои таланты. При этом, звезды советуют не забывать об отдыхе и найти время на передышку. Правильно оценивайте свои возможности и эмоциональные нагрузки, это поможет избежать стресса.

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