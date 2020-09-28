Сегодня в Украине снимают запрет на въезд иностранцев

Сегодня, 28 сентября, в 00:00 снимается запрет на въезд в Украину иностранцев, который был введен в полночь 28 августа. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Так, сообщается, что въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства был запрещен до 00 ч. 00 мин. 28.09.2020. Исключение составляли иностранцы, которые:

являются одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины;

прибывают в Украину с целью обучения обучение в учреждениях высшего образования;

проходят военную службу в Вооруженных Силах;

постоянно или временно проживающих на территории Украины и имеют вид на постоянное жительство или вид на жительство;

признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

имеют разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

является главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел;

являются лицами, которые прибывают в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

являются водителями и / или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

является инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;

является деятелями культуры, прибывающих по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождает каждого из них;

прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;

являются техническими специалистами, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Как сообщали Українські Новини, после запрета на въезд в Украину иностранцам почти 98% желающих пересекли границу на выходных, 29-30 августа.

Также турфирмы протестовали у Кабмина против запрета на въезд иностранцев.

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