Вірменія може визнати незалежність Нагірного Карабаху, — Пашинян

Прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що уряд має намір розглянути питання про можливість визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах. Про це повідомляє aysor.am.

За його словами, це питання як було, так і залишається в їх порядку денному.

"Так, таке питання як було у нашому порядку денному, так і залишається. Відносно того, йдемо ми на цей крок чи ні, то ми повинні дуже серйозно обговорити це питання. Можливо, громадське обговорення почнеться вже під час цієї відповіді і питання. Ми обговорюємо всі можливості, всі сценарії розвитку подій", - сказав Нікол Пашинян.

Прем'єрміністр зазначив, що те ж саме стосується також питання військово-політичного союзу з Нагорним Карабахом.

"Він був у нашому порядку денному, але зараз питання переходить з нашого порядку денного на наш стіл обговорень", - сказав прем'єр.

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