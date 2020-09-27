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  • Вірменія може визнати незалежність Нагірного Карабаху, — Пашинян
27 вересня 2020, неділя, 21:31 10
Світ 2020-09-28T02:15:02+03:00
Українські Новини
Вірменія може визнати незалежність Нагірного Карабаху, — Пашинян

Вірменія може визнати незалежність Нагірного Карабаху, — Пашинян

Елена Новикова
Азербайджан, Вірменія, Нікол Пашинян, Нагірний Карабах
Нікол Пашинян. Фото: aysor.am
Нікол Пашинян. Фото: aysor.am

Прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що уряд має намір розглянути питання про можливість визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах. Про це повідомляє aysor.am.

За його словами, це питання як було, так і залишається в їх порядку денному.

"Так, таке питання як було у нашому порядку денному, так і залишається. Відносно того, йдемо ми на цей крок чи ні, то ми повинні дуже серйозно обговорити це питання. Можливо, громадське обговорення почнеться вже під час цієї відповіді і питання. Ми обговорюємо всі можливості, всі сценарії розвитку подій", - сказав Нікол Пашинян.

Прем'єрміністр зазначив, що те ж саме стосується також питання військово-політичного союзу з Нагорним Карабахом.

"Він був у нашому порядку денному, але зараз питання переходить з нашого порядку денного на наш стіл обговорень", - сказав прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, в липні влада Вірменії продовжувала режим НС ще на місяць через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу

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