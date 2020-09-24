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24 сентября 2020, четверг, 17:00 209
Медицина 2020-09-24T17:15:02+03:00
Українські Новини
Степанов рассчитывает увеличить количество тестирований на COVID-19 методом ПЦР до 50 тыс. в сутки

Степанов рассчитывает увеличить количество тестирований на COVID-19 методом ПЦР до 50 тыс. в сутки

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, Тест на коронавирус, Сovid-19, ПЦР-тесты
Тесты на коронавирус. Фото: pixabay
Тесты на коронавирус. Фото: pixabay

Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает увеличить количество тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) до 50 тыс. в сутки, в то время, как в Украине за прошедшиие сутки тесты на COVID-19 сдали 26 779 человек.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Лига.Life", передают Українськi Новини.

"Мы не будем останавливаться. Будем идти до 50 тыс. тестов в сутки. Процесс идет", - сказал Степанов.

По словам министра, некоторые лаборатории ощущают перегрузку, при которой пациенты ожидают результатов тестирования несколько дней, но о более длительных ожиданиях результатов он не слышал.

Когда в лаборатории по итогам дня возникают остатки по тестам, материалы передаются в другие учреждения для проведения анализа.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что 80% тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции проводятся в государственных и коммунальных лабораториях.

Кроме того, в Украине рекордное количество выздоровевших и 3372 новых больных за сутки.

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