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27 сентября 2020, воскресенье, 15:13 582
Медицина 2020-09-27T16:00:02+03:00
Українські Новини
26 сентября количество проведенных исследований на коронавирус значительно уменьшилось

26 сентября количество проведенных исследований на коронавирус значительно уменьшилось

Александр Савич
коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты, ИФА-тесты
Количество проведенных тестов на коронавирус за сутки снизилось. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Количество проведенных тестов на коронавирус за сутки снизилось. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

26 сентября было проведено 24 049 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 18,1% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 4 786 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 5,4 раза меньше по сравнению с 15 сентября, в то время как в Украине зафиксировано более 3 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 28 835 тестирований, из них 24 049 методом ПЦР, а также 4 786 методом ИФА", – сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 209 975 исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Как сообщали Українські новини, Степанов заявил, что при плановой госпитализации пациенту должен делаться ИФА-тест на коронавирус за счет государства.

Также Степанов хочет увеличить количество тестирований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР до 50 тыс. в сутки.

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