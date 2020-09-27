Степанов рассказал, за чей счет должен делаться тест на коронавирус

В то время, как количество тестов на антитела к коронавирусу возросло на четверть, при плановой госпитализации пациенту должен делаться ИФА-тест на коронавирус за счет государства.

Как заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, лаборатории, которые в состоянии делать ИФА-тестирования, есть во многих больницах, пишет Обозреватель.

"И, конечно, больница при госпитализации должна бесплатно делать это ИФА-тестирование", – заверил он.

По словам Степанова, он дал задание внести изменения в Программу медицинских гарантий Минздрава, чтобы там было четко акцентировано, что именно государство должно оплачивать тестирования в случае, когда есть определение врача о необходимости госпитализации того или иного человека.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 3130 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в Украине Covid-19 обнаружили у 198 634 человек, из них 3959 умерли (+56 человека в сутки), 87 882 - выздоровели (+1009) в сутки).

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