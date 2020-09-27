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27 сентября 2020, воскресенье, 13:52 602
Общество 2020-09-27T13:54:04+03:00
Українські Новини
Степанов рассказал, за чей счет должен делаться тест на коронавирус

Степанов рассказал, за чей счет должен делаться тест на коронавирус

Надежда Комендантова
Минздрав, Госпитализация, Максим Степанов, Тест на коронавирус, ИФА-тесты
Тесты на коронавирус. Фото: Kerch.one
Тесты на коронавирус. Фото: Kerch.one

В то время, как количество тестов на антитела к коронавирусу возросло на четверть, при плановой госпитализации пациенту должен делаться ИФА-тест на коронавирус за счет государства.

Как заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, лаборатории, которые в состоянии делать ИФА-тестирования, есть во многих больницах, пишет Обозреватель. 

"И, конечно, больница при госпитализации должна бесплатно делать это ИФА-тестирование", – заверил он.

По словам Степанова, он дал задание внести изменения в Программу медицинских гарантий Минздрава, чтобы там было четко акцентировано, что именно государство должно оплачивать тестирования в случае, когда есть определение врача о необходимости госпитализации того или иного человека.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 3130 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в Украине Covid-19 обнаружили у 198 634 человек, из них 3959 умерли (+56 человека в сутки), 87 882 - выздоровели (+1009) в сутки).

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