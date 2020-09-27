В Украине более 3 тысяч новых случаев коронавируса, 56 человек умерли

В то время, как в Украине новый "коронавирусный" антирекорд: 3833 случая и 76 смертей за сутки, в течение субботы, 26 сентября, в Украине обнаружили еще 3 130 случаев Covid-19, 56 зараженных умерли.

Об этом свидетелствуют данные СНБО.

Больше всего случаев коронавируса обнаружили на Харьковщине – 494, при этом 5 больных умерли.

Также среди лидеров по распространению вируса находится столица. В Киеве за сутки "плюс" 323 заражения и 11 летальных исходов.

В Днепропетровской области – 167 случаев Covid-19 и 5 смертей.

Выздоровели за сутки 1 009 человек.

Как сообщали Українськi Новини, по результатам заседания Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, с 28 сентября Киев переведен из "оранжевой зоны" эпидемической опасности в "желтую", Тернополь - из "оранжевой" в "красную".

Тем временем, карантин в Украине длится 200 дней: какие ограничения действуют в "коронавирусных" зонах.

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