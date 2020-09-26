При крушении самолета возле Чугуева погиб сын депутата Николаевского облсовета

Вследствие крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ возле Чугуева (Харьковская область) погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Оппозиционной платформы - За жизнь".



Владимир Олабин был курсантом Харьковского национального университета Воздушных Сил и находился на борту воздушного судна. В ноябре ему бы исполнился 21 год.



Как сообщали Українські Новини, 25 сентября возле Чугуева упал самолет АН-26 Воздушных Сил ВСУ, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.



На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице).



МВД ранее сообщало, что на борту находилось 28 человек. Позже стало известно, что одного курсанта в последний момент не пустили на борт самолета.



Тем временем сегодня в Украине объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе возле Чугуева курсантам.

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