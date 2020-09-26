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26 сентября 2020, суббота, 20:15 354
Общество 2020-09-26T20:30:02+03:00
Українські Новини
При крушении самолета возле Чугуева погиб сын депутата Николаевского облсовета

При крушении самолета возле Чугуева погиб сын депутата Николаевского облсовета

Валерия Драгомирова
Авиакатастрофа, Крушение самолета, Чугуев, Николаевский облсовет, авиакатастрофа под Чугуевом, Владимир Олабин
Авиакатастрофа. Фото: facebook/dbr.gov.ua
Авиакатастрофа. Фото: facebook/dbr.gov.ua

Вследствие крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ возле Чугуева (Харьковская область) погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Оппозиционной платформы - За жизнь". 

Владимир Олабин был курсантом Харьковского национального университета Воздушных Сил и находился на борту воздушного судна. В ноябре ему бы исполнился 21 год.

Как сообщали Українські Новини, 25 сентября возле Чугуева упал самолет АН-26 Воздушных Сил ВСУ, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.

На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице). 

МВД ранее сообщало, что на борту находилось 28 человек. Позже стало известно, что одного курсанта в последний момент не пустили на борт самолета.

Тем временем сегодня в Украине объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе возле Чугуева курсантам. 

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