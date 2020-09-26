Доступа к "черным ящикам" упавшего самолета Ан-26 пока нет

Вице-премьер-министр - министр стратегических отраслей промышленности, глава государственной комиссии по расследованию катастрофы самолета Ан-26 Вооруженных сил заявляет, что "черные ящики" упавшего самолета находятся в хвостовой части, но к ним пока нет доступа.

Об этом он сообщил во время внеочередного заседания правительства, передают Українськi Новини.

"Черные ящики" находятся в хвостовой части самолета, к ним пока что доступа нет, пока не завершены работы с телами погибших. Как только будут завершены работы с телами погибших, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям смогут добраться до "черных ящиков", то есть бортовых самописцев, и в зависимости от их состояния мы сможем получить данные", - сказал Уруский.

Как сообщали Українські Новини, в городе Чугуеве Харьковской области разбился самолет с курсантами ВСУ. В результате падения возник пожар, погибли больше 25 человек. Об этом заявили в МВД Украины.

Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

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