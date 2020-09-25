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25 сентября 2020, пятница, 22:26 534
Общество 2020-09-25T23:15:01+03:00
Українські Новини
В крушении военного самолета в Харьковской области погибли 20 курсантов

В крушении военного самолета в Харьковской области погибли 20 курсантов

Ольга Фандорина
Крушение самолета, Курсанты, Военный самолет, Крушение военного самолета
Горящий самолет. Фото: МВД
Горящий самолет. Фото: МВД

В городе Чугуеве Харьковской области разбился самолет с курсантами ВСУ. В результате падения возник пожар, погибли 20 человек. Об этом заявили в МВД Украины.

В МВД подтвердили, что на борту находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Самолет потушен.

По предварительной информации самолет разбился около 20:45. По данным очевидцев, происшествие случилось возле Ростовской трассы. Предположительно крушение потерпел военно-транспортный Ан-26 при заходе на посадку.

Также появились сведения, согласно которым на самолете курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществляли учебный полет.

К месту происшествия уже выехал губернатор Алексей Кучер.

Алексей Кучер фейсбук

В Киевской области самолет учебной школы Aviation Group упал на поле кукурузы, после чего загорелся.

Кроме того, в Днепропетровской области вблизи поселка городского типа Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.

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