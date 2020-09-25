В крушении военного самолета в Харьковской области погибли 20 курсантов

В городе Чугуеве Харьковской области разбился самолет с курсантами ВСУ. В результате падения возник пожар, погибли 20 человек. Об этом заявили в МВД Украины. В МВД подтвердили, что на борту находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Самолет потушен. По предварительной информации самолет разбился около 20:45. По данным очевидцев, происшествие случилось возле Ростовской трассы. Предположительно крушение потерпел военно-транспортный Ан-26 при заходе на посадку. Также появились сведения, согласно которым на самолете курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществляли учебный полет. К месту происшествия уже выехал губернатор Алексей Кучер. В Киевской области самолет учебной школы Aviation Group упал на поле кукурузы, после чего загорелся. Кроме того, в Днепропетровской области вблизи поселка городского типа Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.