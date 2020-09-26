В авиакатастрофе под Чугуевом погибли 25 человек, двое в больнице в тяжелом состоянии

В авиакатастрофе самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области предварительно 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По факту падения военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

По предварительным данным, около 20:50 вблизи г. Чугуев при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются.

На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

Также в Офисе генпрокурора сообщили, что на месте катастрофы продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.

Как сообщали Українськi Новини, под Харьковом разбился военный самолет Ан-26, на его борту находились курсанты. Зеленский сегодня вылетает в Харьков из-за аварии под Чугуевомю

На место происшествия отправились руководство Главного управления полиции в Харьковской области, следственно-оперативная группа Чугуевского отдела полиции, наряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также личный состав Чугуевского отдела полиции поднят по тревоге.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости