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25 сентября 2020, пятница, 23:37 18
Европа 2020-09-25T23:37:49+03:00
Українські Новини
В Италии произошел новый всплеск COVID-19

В Италии произошел новый всплеск COVID-19

Константин Долгий
Италия, Европа, коронавирус в Италии, Пандемия коронавируса
Флаг Италии. Фото: future-day
Флаг Италии. Фото: future-day

В то время как группа европейских ученых спрогнозировала развитие второй волны коронавируса в странах Европы, в Италии заявили о стремительно прогрессирующем обострении пандемии COVID-19. Как передают Українські Новини, об этом пишет ANSA.

После летнего снижения заболеваемости коронавирусом с конца прошлого месяца в Италии наблюдается увеличение ежедневного прироста новых случаев COVID-19.

Так, согласно данным Минздрава Италии, за минувшие сутки в стране подтвердили 1 912 новых случаев заражения, что является рекордом с тех времен, когда в стране закончилось действие жестких ограничений.

Как заявил глава Минздрава Роберто Сперанса, на сегодня власти не рассматривают возможность ввода новых ограничений, однако будет проведена оценка и подготовка к потенциально опасному развитию событий.

По состоянию на 25 сентября, в Италии было подтверждено 306 тыс. случаев заражения. С момента пандемии погибли 35 тыс. человек, еще 222 тыс. — побороли заболевание.

Как сообщали Українські Новини, Дания ужесточила карантинные ограничения из-за стремительно роста уровня заболеваемости коронавирусом.

Также сообщалось, что в правительстве Австрии приняли решение ввести дополнительные ограничения на фоне начала второй волны коронавируса.

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