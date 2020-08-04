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04 августа 2020, вторник, 10:03 99
Мир 2020-08-04T12:15:03+03:00
Українські Новини
Норвегия запретила остановку круизных лайнеров в своих портах

Норвегия запретила остановку круизных лайнеров в своих портах

Елизавета Кесельман
Норвегия, круизный лайнер, коронавирус на лайнере, Коронавирус в Норвегии
Круизный лайнер.Фото: pixabay
Круизный лайнер.Фото: pixabay

Из-за вспышек коронавируса Норвегия запретила останавливаться в своих портах лайнерам, на борту которых более сотни пассажиров. Запрет будет действовать в течение двух недель. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что запрет не будет касаться международных и внутренних паромов.

Решение было принято после вспышки коронавируса на борту круизного лайнера MS Roald Amundsen компании Hurtigruten, где инфицировалось не менее пяти пассажиров и 36 членов экипажа. Сейчас они находятся в больнице города Тромсе, где также стоит лайнер. Власти города призвали всех, кто находился на борту корабля и контактировал с пассажирами и членами экипажа, связаться с больницами.

В Министерстве здравоохранения страны предполагают, что вирус мог быть разнесен с лайнера в десятках городов и сел вдоль западного побережья Норвегии. В общем могли быть затронуты 69 населенных пунктов.

Как сообщали Українські Новини, впервые с начала пандемии в Португалии ни одной смерти от коронавируса.

Кроме того, впервые с начала карантина в Германии открылись школы. 

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