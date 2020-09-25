Разумков не поддерживает законопроект "О медиа" в нынешней редакции

Дмитрий Разумков не поддерживает законопроект "О медиа" в том виде, в котором он сейчас предлагается

Дмитрий Разумков не поддерживает законопроект "О медиа" в том виде, в котором он сейчас предлагается

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает законопроект "О медиа" в нынешней редакции.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"По состоянию на сегодня тот законопроект, который предлагается, скажем так: много вопросов в нем я не поддерживаю лично. Посмотрим, в каком виде он будет (вынесен в зал), если бы мы голосовали сегодня, наверное, нет (не голосовал бы за него)", – сказал Разумков.

Он отметил, что депутаты Рады по-разному относятся к этому законопроекту, там есть и позитивные вещи, но по очень большому количеству вопросов законопроект подучает достаточно жесткую критику.

Разумков также отметил, что не помнит такого объединения вокруг законопроектов со стороны медиаобщественности, как для критики законопроекта "О медиа".

Как сообщали Українські новини, ранее медиагруппы "1+1" и "Украина" призывали не принимать законопроект "О медиа".

Также журналисты требовали не регулировать онлайн-медиа через Нацсовет телерадиовещания.

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