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04 сентября 2020, пятница, 23:22 32
СМИ 2020-09-04T23:45:01+03:00
Українські Новини
Медиагруппы "Украина" и "1+1" предостерегают от принятия законопроекта "О медиа" из-за расширения полномочий Н

Медиагруппы "Украина" и "1+1" предостерегают от принятия законопроекта "О медиа" из-за расширения полномочий Нацсовета и новых санкций

Елена Новикова
Украина, СМИ, Медиа, 1+1, Закон о медиа, Законопроект о медиа, Медиагруппы
СМИ. Фото: pixabay
СМИ. Фото: pixabay

Медиагруппы "1+1" и "Украина" призвают не принимать законопроект "О медиа" из-за того, что он расширяет полномочия Национально совета по телевидению и внедряет новые санкции, а также интернет-издания, печатные медиа и ряд блогеров призывают Верховную Раду отклонить его.

Об этом говорится в совместном заявлении медиагрупп, передают Українськi Новини.

"Считаем, что сам законопроект является необходимым, важным и прогрессивным, однако текст законопроекта в текущей редакции не готов стать законом, и указанные выше оговорки, в частности, контрольно-надзорных полномочий регулятора, должны быть сбалансированы в дальнейшей работе над текстом закона", - сказано в нем.

Отмечается, что замечания и предложения представителей медиагрупп, которые были предоставлены во время подготовки законопроекта, в большинстве не были учтены.

Представители медиа призывают депутатов к диалогу, они готовы продолжить работу с целью создания сбалансированного закона о СМИ, по которому всем участникам медиаиндустрии придется жить следующие 20 лет.

"Учитывая вышеизложенное, просим предоставить возможность индустрии совместно с народными депутатами, Национальным советом и представителями общественного сектора доработать текст законопроекта "О СМИ" перед его рассмотрением Верховной Радой в первом чтении", - заявляют представители медиагрупп.

Медиа отмечают, что законопроект может стать причиной неравенства украинских и иностранных субъектов в сфере медиа, у которых есть доступ к вещанию на территории Украины.

Отмечается, что действие закона в полной мере будет распространяться только на украинских субъектов, тогда как иностранные субъекты в сфере медиа подпадают только под очень упрощенное регулирование в части общих требований к контенту.

Кроме того, согласно законопроекту, украинские субъекты будут находиться в неравных условиях относительно иностранных в сфере рекламы.

Как сообщали Українськi Новини, Общественный совет при Государственном комитете телевидения и радиовещания заявляет, что закон "О медиа" не должен регулировать печатные и онлайн-СМИ.

Омбудсмен Денисова также выступила против репрессивного законопроекта "О медиа".

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