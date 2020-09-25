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  • Украинский чемпион мира по биатлону заболел коронавирусом. Он пропустит соревнования
25 сентября 2020, пятница, 20:41 110
Спорт 2020-09-25T20:43:10+03:00
Українські Новини
Украинский чемпион мира по биатлону заболел коронавирусом. Он пропустит соревнования

Украинский чемпион мира по биатлону заболел коронавирусом. Он пропустит соревнования

Александр Савич
Биатлон, коронавирус в Украине, коронавирус у спортсмена, Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный заболел коронавирусом. Фото: biathlonfans.com
Дмитрий Пидручный заболел коронавирусом. Фото: biathlonfans.com

Вслед за информацией о том, что Президент Украины Владимир Зеленский учредил 50 стипендий для спортсменов по неолимпийским видам спорта, стало известно, что украинский спортсмен, чемпион мира по биатлону, Дмитрий Пидручный заболел коронавирусом и пропустит соревнования в Германии. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Пидручный должен был принять участие в соревнованиях "City Biathlon" в Висбадене, Германия, но ему придется их пропустить из-за болезни.

"Моя поездка в Висбаден и участие в гонке "City Biathlon", отменяется! Сегодня получил положительный результат теста на covid-19. Поэтому вынужден быть на самоизоляции.

Чувствую себя прекрасно, никаких симптомов нет! Надеюсь, что в ближайшее время смогу приступить к тренировкам и продолжить тренировочные сборы с командой!", – написал украинский спортсмен.

Турнир "City Biathlon" в Висбадене должен состояться 27 сентября.

 

 
 
 
 
 
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Моя поїздка в Wiesbaden та участь в гонці " City Biathlon" , скасовується! Сьогодні отримав позитивний результат тесту на #covid_19 🙄😤😱 Тому змушений бути на самоізоляції 😢 Почуваюся чудово, жодних симптомів немає!🙄🤔 Надіюся , що найближчим часом зможу приступити до тренувань та продовжити тренувальні збори із командою! #biathlon #biathlonukraine #covid #citybiathlon

Публикация от Dmytro Pidruchnyi (@dmytro.pidruchnyi)

Как сообщали Українські новини, еще один депутат ВР заразился коронавирусом.

Также ранее сообщалось, что певица Камалия с семьей заразились коронавирусом.

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