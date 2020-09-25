Украинский чемпион мира по биатлону заболел коронавирусом. Он пропустит соревнования

Вслед за информацией о том, что Президент Украины Владимир Зеленский учредил 50 стипендий для спортсменов по неолимпийским видам спорта, стало известно, что украинский спортсмен, чемпион мира по биатлону, Дмитрий Пидручный заболел коронавирусом и пропустит соревнования в Германии. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. Пидручный должен был принять участие в соревнованиях "City Biathlon" в Висбадене, Германия, но ему придется их пропустить из-за болезни. "Моя поездка в Висбаден и участие в гонке "City Biathlon", отменяется! Сегодня получил положительный результат теста на covid-19. Поэтому вынужден быть на самоизоляции. Чувствую себя прекрасно, никаких симптомов нет! Надеюсь, что в ближайшее время смогу приступить к тренировкам и продолжить тренировочные сборы с командой!", – написал украинский спортсмен. Турнир "City Biathlon" в Висбадене должен состояться 27 сентября. Посмотреть эту публикацию в Instagram Моя поїздка в Wiesbaden та участь в гонці " City Biathlon" , скасовується! Сьогодні отримав позитивний результат тесту на #covid_19 🙄😤😱 Тому змушений бути на самоізоляції 😢 Почуваюся чудово, жодних симптомів немає!🙄🤔 Надіюся , що найближчим часом зможу приступити до тренувань та продовжити тренувальні збори із командою! #biathlon #biathlonukraine #covid #citybiathlon Публикация от Dmytro Pidruchnyi (@dmytro.pidruchnyi) 25 Сен 2020 в 5:32 PDT Как сообщали Українські новини, еще один депутат ВР заразился коронавирусом. Также ранее сообщалось, что певица Камалия с семьей заразились коронавирусом.