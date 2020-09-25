Украинский чемпион мира по биатлону заболел коронавирусом. Он пропустит соревнования

Вслед за информацией о том, что Президент Украины Владимир Зеленский учредил 50 стипендий для спортсменов по неолимпийским видам спорта, стало известно, что украинский спортсмен, чемпион мира по биатлону, Дмитрий Пидручный заболел коронавирусом и пропустит соревнования в Германии. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Пидручный должен был принять участие в соревнованиях "City Biathlon" в Висбадене, Германия, но ему придется их пропустить из-за болезни.

"Моя поездка в Висбаден и участие в гонке "City Biathlon", отменяется! Сегодня получил положительный результат теста на covid-19. Поэтому вынужден быть на самоизоляции.

Чувствую себя прекрасно, никаких симптомов нет! Надеюсь, что в ближайшее время смогу приступить к тренировкам и продолжить тренировочные сборы с командой!", – написал украинский спортсмен.

Турнир "City Biathlon" в Висбадене должен состояться 27 сентября.

Как сообщали Українські новини, еще один депутат ВР заразился коронавирусом.

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