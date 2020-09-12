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12 сентября 2020, суббота, 12:20 13
Президент 2020-09-12T12:35:06+03:00
Українські Новини
Зеленский учредил 50 стипендий для спортсменов по неолимпийским видам спорта и их тренеров

Зеленский учредил 50 стипендий для спортсменов по неолимпийским видам спорта и их тренеров

Анна Рудык
Стипендии, Спортсмены, Владимир Зеленский, Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский учредил 50 стипендий для выдающихся спортсменов по неолимпийским видам спорта и их тренеров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым основал 50 стипендий для выдающихся спортсменов Украины по неолимпийским видам спорта и их тренеров. Документом также утверждено положение о стипендии", - говорится в нем.

Согласно указу, стипендии главы государства назначаются с целью стимулирования успешных выступлений на международной спортивной арене, признания весомого вклада в развитие спорта высших достижений.

На соискание награды выдвигаются спортсмены из состава национальных сборных команд Украины по неолимпийским видам спорта, входящих в программы Всемирных игр по неолимпийским видам спорта, Всемирных игр по единоборствам, Всемирной шахматной олимпиады и Европейских игр, которые заняли в текущем году первое-третье места на Всемирных играх по неолимпийским видам спорта, чемпионатах мира, первое место на чемпионатах Европы по олимпийским видам спорта, а также их тренеры.

Порядок проведения конкурса на получение стипендий определяется Министерством молодежи и спорта.

Документом также установлены размеры стипендий спортсменам и тренерам за первое-третье места на Всемирных играх, чемпионате мира и за первое место на чемпионате Европы - от 3 до 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на данный момент - от 6 591 до 26 364 гривен).

Кроме того, Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении стипендий для детей с инвалидностью, которые имеют высокие достижения во всеукраинских соревнованиях, и их тренеров, для спортсменов и их тренеров по олимпийским видам спорта, а также для спортсменов и их тренеров по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.

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