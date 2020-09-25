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25 сентября 2020, пятница, 20:29 417
Политика 2020-09-25T21:15:02+03:00
Українські Новини
Военным на Донбассе выплатят дополнительные деньги: за сдерживание агрессии России

Военным на Донбассе выплатят дополнительные деньги: за сдерживание агрессии России

Ольга Фандорина
Министерство обороны, Андрей Таран, Военные на Донбассе, Выплаты военным
ВСУ. ООС. Донбасс. Военные. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua
ВСУ. ООС. Донбасс. Военные. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua

Министерство обороны намерено выплатить около 250 млн гривен дополнительного вознаграждения военнослужащим на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передают Українськi Новини.

"Указанное вознаграждение введено впервые за время особого периода. Оно осуществляется дополнительно ко всем выплатам, причитающимся военнослужащим Вооруженных Сил и Государственной специальной службы транспорта за непосредственное участие в военных конфликтах, в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации или в АТО, других мероприятиях в условиях особого периода", - сказал министр обороны Андрей Таран.

По его словам, Министерство обороны разработало данный приказ во исполнение постановления Кабинета Министров от 29 июля 2020 № 741 "О внесении изменения в постановление Кабмина от 20 января № 18 "О ​​введении вознаграждения с 27 июля текущего года военнослужащим Вооруженных Сил за время участия в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны в условиях особого периода, за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранение жизни, отпор и сдерживание вооруженной агрессии России на Донбассе".

Приказ вступил в силу 25 сентября.

"По предварительным расчетам Департамента финансов Министерства обороны, уже за июль-август 2020 года в качестве данного дополнительного вознаграждения военнослужащим Вооруженных Сил и Государственной специальной службы транспорта будет выплачено около 250 млн гривен. На текущий 2020 год необходимыми средствами для выплаты указанного вознаграждения Минобороны обеспечено", - добавил Таран.

Перечень воинских частей, в которых осуществляется выплата указанного вознаграждения, утверждается Главнокомандующим Вооруженных сил.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе двое украинских военных ранены из-за подрыва на неизвестном устройстве.

Также боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил 22 сентября.

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