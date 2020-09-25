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25 сентября 2020, пятница, 20:23 428
Общество 2020-09-25T21:15:02+03:00
Українські Новини
Балуха начали выводить из медикаментозного сна, — Геращенко

Балуха начали выводить из медикаментозного сна, — Геращенко

Константин Долгий
Ирина Геращенко, Владимир Балух, Избиение Балуха
Владимир Балух. Фото: Владимир Балух / Facebook
Владимир Балух. Фото: Владимир Балух / Facebook

Врачи начали процедуру выведения из медикаментозного сна украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого избили в Киеве в годовщину его освобождения. Об этом в Facebook сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

По словам депутата, накануне медики поделились несколькими обнадеживающими новостями о состоянии Балуха.

"Пациент — в стабильном состоянии. Постепенно пробуем выводить из медикаментозного сна", — цитирует она слова врачей.

Врачи отмечают, что Балух периодически пытается открывать глаза, однако из-за тяжести полученных травм ему необходимо еще время, чтобы полностью прийти в себя.

Как сообщали Українські Новини, 8 сентября после избиения Балух был доставлен в больницу скорой помощи, где его прооперировали. В результате нападения бывший политзаключенный получил тяжелую черепно-мозговую травму, кроме того у него были сломаны рука и ключица.

Также сообщалось, что уже в Киевской городской клинической больницы, куда перевели Балуха, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за сложной нейрохирургической операции, которую он перенес.

Кроме того, 18 сентября, в Киеве задержали подозреваемого в избиении Владимира Балуха. Им оказался мужчина 1988 года рождения. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

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