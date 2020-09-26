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26 сентября 2020, суббота, 05:00 25
Lifestyle 2020-09-26T05:00:01+03:00
Українські Новини
У трех знаков зодиака начнется белая полоса сегодня, — астролог

У трех знаков зодиака начнется белая полоса сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на субботу
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу Раки, Весы и Скорпионы могли избавиться от всех трудностей и тревог, сегодня Овнов, Дев и Рыб ждет начало белой полосы в жизни. О том, какие перемены ждут представителей этих знаков зодиака в субботу, 26 сентября, расскажут Українські Новини.

Овен

В этот период Овнов ждет удача в сфере финансов. Представители этого знака будут чувствовать себя уверенно, им будет казаться, что они сумеют преодолеть любые преграды и без труда достичь намеченных целей. В личных взаимоотношениях также не исключены положительные перемены. Романтические контакты принесут радость, устоявшиеся отношения не вызовут раздражения.

Дева

Дев ждет хороший день для новых дел и творческой реализации своих интересов. В этот период можно начинать смело действовать и выстраивать романтические отношения. Звезды уверяют, что перед представителями знака откроются новые перспективы. Представится возможность выгодно зарекомендовать себя и получится сохранить гармонию и тесные связи со второй половинкой.

Рыбы

Возможности и творческий потенциал помогут Рыбам в полной мере реализовать свои амбиции в самых разных сферах. Чтобы оставаться на волне удаче, в это время не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас. Это касается не только карьеры, но и личной жизни. Смелые решения помогут изменить то, что вам надоело и не нравится. Этот день также будет благоприятен для развлечений и небольших путешествий.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каких знаков зодиака ждет роковая встреча во второй половине сентября.

Кроме того, астрологи рассказали, какие знаки зодиака избавятся от проблем и разочарований в конце этого месяца.

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