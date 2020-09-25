Три знака зодиака смогут избавиться от всех тревог сегодня, — астролог

В то время, как в четверг Тельцов, Стрельцов и Козерогов сопровождали проблемы, сегодня Раки, Весы и Скорпионы избавятся от всех трудностей и тревог. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака в пятницу, 25 сентября, расскажут Українські Новини.

Рак

Этот день позволит Ракам проявить себя и раскрыть свой потенциал в полной мере. Звезды уверяют, что в пятницу решение важных вопросов будет проходить без лишних проблем и суеты. Используйте этот благоприятный период в своих интересах, чтобы воплотить в жизнь все задуманное. Вечером представителей этого знака могут пригласить на свидание.

Весы

Весов ждет удачный день, в ходе которого удастся без особых проблем решить текущие вопросы. Звезды уверяют, что некоторые обстоятельства будут развиваться таким образом, что предстоит действовать стремительно. Также это будет благоприятный период для всего нового и необычного. В первой половине пятницы не стоит распылять свое внимание на мелочи. Пустое времяпровождение отдалит от поставленной цели, помешает все сделать вовремя. Вечером ожидайте приятных новостей, которые могут значительно вдохновить.

Скорпион

Благоприятный день для многих дел. В это время перед Скорпионами откроются новые перспективные возможности. Получится удачно разрешить проблемы прошлого периода. В этот период общение с окружающими будет выстраиваться легко и просто, в также у представителей этого знака появится стимул начать новое дело, которое в ближайшем будущем принесет успех. В пятницу также не исключены встречи с приятелями и близкими друзьями.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каких знаков зодиака ждет роковая встреча во второй половине сентября.

Кроме того, астрологи рассказали, какие знаки зодиака избавятся от проблем и разочарований в конце этого месяца.

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