Тельцы смогут избежать ошибок, а Водолеев ждут приятные сюрпризы, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как в пятница принесла некотрым знакам зодиака множество возможностей, сегодня астролог прогнозирует перемены в абсолютно всех сферах деятельности, как в романтических отношениях, так и в деловых. Подробным астрологическим прогнозом на субботу, 26 сентября, поделился Павел Глоба. ОвенИнтеллектуальные способности Овнов будут полностью активизированы. Новые знания в субботу будут просто жизненно необходимы. Если проведете день в лени и апатии, то рискуете упустить хороший шанс в жизни. Телец Из-за высокой концентрации и внимательности в субботу можно заниматься ответственными делами, шансы допустить ошибку мизерные. Близнецы В случае непонятных ситуаций не паникуйте и не расстраивайтесь, трезвый подход поможет решить все как можно лучше. Постарайтесь не терять уверенности в себе и правильности в своих действиях. Рак Найдите время для размышлений. Это крайне необходимо особенно тем, кто имеет много претензий к своему теперешнему положению и жизни. Возможно стоит обратиться к специалисту, который поможет разобраться с мыслями. Лев День выдастся благоприятным на новые начинания. Вероятнее всего, что сегодняшняя влюбленность выльется в отношения, финансовые вложения – в прибыль. Дева Тщательно выбирайте, на что тратить энергию и где ее приберечь. Она еще понадобится. Плохое время, чтобы отправляться за покупками. Лучше отложить траты до лучших времен, а сейчас займитесь делами домашними или душевными. Весы Весам стоит взяться за составление плана на ближайшие дни, а то и месяцы. Разберитесь со своими финансами, желаниями, задачами. Скорпион Не забывайте в это день хоть немного следить за языком, чтобы не сказать лишнего. Например, такого, что заденет кого-то за живое, или того, что выдаст секрет представителей знака. Стрелец Постарайтесь быть максимально честны с собой и при принятии судьбоносных решений и смотреть на ситуацию еще издалека. Это в субботу представителям знака будет по силам. Козерог В субботу Козерогам будет под силу одолеть даже самое безнадежное дело. Главное – не тратить зря силы (например, на ссоры или споры), а направить энергию в конструктивное русло. Водолей Отношения Водолеев с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это подходящее время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что представителей знака ждут маленькие, но приятные сюрпризы. Рыбы Рабам в этот день будет характерна повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Легко будет удаваться поиск достойных союзников в коммерческих и личных делах. Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каких знаков зодиака во второй половине сентября ждет роковая встреча. Кроме того, астрологи спрогнозировали, какие знаки зодиака станут счастливее осенью-2020.