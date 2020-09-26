Тельцы смогут избежать ошибок, а Водолеев ждут приятные сюрпризы, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как в пятница принесла некотрым знакам зодиака множество возможностей, сегодня астролог прогнозирует перемены в абсолютно всех сферах деятельности, как в романтических отношениях, так и в деловых. Подробным астрологическим прогнозом на субботу, 26 сентября, поделился Павел Глоба.

Овен

Интеллектуальные способности Овнов будут полностью активизированы. Новые знания в субботу будут просто жизненно необходимы. Если проведете день в лени и апатии, то рискуете упустить хороший шанс в жизни.

Телец

Из-за высокой концентрации и внимательности в субботу можно заниматься ответственными делами, шансы допустить ошибку мизерные.

Близнецы

В случае непонятных ситуаций не паникуйте и не расстраивайтесь, трезвый подход поможет решить все как можно лучше. Постарайтесь не терять уверенности в себе и правильности в своих действиях.

Рак

Найдите время для размышлений. Это крайне необходимо особенно тем, кто имеет много претензий к своему теперешнему положению и жизни. Возможно стоит обратиться к специалисту, который поможет разобраться с мыслями.

Лев

День выдастся благоприятным на новые начинания. Вероятнее всего, что сегодняшняя влюбленность выльется в отношения, финансовые вложения – в прибыль.

Дева

Тщательно выбирайте, на что тратить энергию и где ее приберечь. Она еще понадобится. Плохое время, чтобы отправляться за покупками. Лучше отложить траты до лучших времен, а сейчас займитесь делами домашними или душевными.

Весы

Весам стоит взяться за составление плана на ближайшие дни, а то и месяцы. Разберитесь со своими финансами, желаниями, задачами.

Скорпион

Не забывайте в это день хоть немного следить за языком, чтобы не сказать лишнего. Например, такого, что заденет кого-то за живое, или того, что выдаст секрет представителей знака.

Стрелец

Постарайтесь быть максимально честны с собой и при принятии судьбоносных решений и смотреть на ситуацию еще издалека. Это в субботу представителям знака будет по силам.

Козерог

В субботу Козерогам будет под силу одолеть даже самое безнадежное дело. Главное – не тратить зря силы (например, на ссоры или споры), а направить энергию в конструктивное русло.

Водолей

Отношения Водолеев с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это подходящее время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что представителей знака ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

Рыбы

Рабам в этот день будет характерна повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Легко будет удаваться поиск достойных союзников в коммерческих и личных делах.

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